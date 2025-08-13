Profeco vs PlayStation: Así luce la diferencia de precios en juegos de Xbox exhibidos en pesos; usuarios reaccionan con quejas

Más Información

Tras atender las denuncias de más de 100 consumidores de ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por mostrar sus precios en la tienda en línea únicamente en dólares y sin incluir el IVA; este 13 de agosto la dependencia informó que ya exhortó a Sony para exhibir sus precios de forma clara y en moneda nacional.

En el comunicado emitido por la , la procuraduría mencionó: “se le requirió a la empresa atender las observaciones hechas por esta Procuraduría, las cuales de no ser debidamente atendidas darán lugar al inicio de los procedimientos correspondientes por infracciones a la Ley

Según el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que los precios deben mostrarse en moneda nacional. Asimismo el artículo 7 Bis señala que “el proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con evidencias sobre la diferencia de precios entre la tienda en línea. Fotos: X

Diferencias en la exhibición de precios

Al hacerse viral la noticia de la Profeco, decenas de usuarios en redes sociales reaccionaron con evidencias sobre la diferencia de precios entre la tienda en línea de PlayStation y la de Xbox, donde los el monto total si se muestran en pesos mexicanos.

Asimismo, se destacó el hecho de que los impuestos se muestran al finalizar el proceso de compra, incrementando considerablemente la cantidad total.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con evidencias sobre la diferencia de precios entre la tienda en línea. Fotos: X

Actualmente, los usuarios se encuentran monitoreando la pagina web de PlayStation para constatar el cambio de precios que exigió la Profeco.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con evidencias sobre la diferencia de precios entre la tienda en línea. Fotos: X


Usuarios reaccionan con memes a denuncia de Profeco

Como ya es tradición en redes sociales, los internautas no tardaron en desatar una lluvia de memes sobre este tema.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con evidencias sobre la diferencia de precios entre la tienda en línea. Fotos: X

Asimismo, se agradeció la intervención de la Profeco.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con evidencias sobre la diferencia de precios entre la tienda en línea. Fotos: X

De igual manera, usuarios recalcaron que el precio seguirá siendo el mismo, con la diferencia de que la información de la compra será clara y concisa para los mexicanos.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con evidencias sobre la diferencia de precios entre la tienda en línea. Fotos: X

