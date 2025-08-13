Lluvias en CDMX: Mujer cruza inundación a bordo de carretilla en Iztapalapa; hazaña se viraliza en TikTok

Debido a las intensas lluvias que han azotado a la Ciudad de México durante los últimos días, distintas zonas se reportaron con inundaciones, afectando el transporte y el accesos de cientos de personas a sus viviendas y lugares de trabajo.

Para sorpresa de muchos, una vez más se demostró que a los mexicanos nada los detiene, pues el ingenio se hizo presente al crear pasos provisionales con ayuda de distintos objetos como cajas y bloques. Asimismo, usuarios en redes sociales mostraron el uso de todo tipo de transporte con tal de llegar a sus destinos.

En ese sentido, una usuaria de TikTok se volvió viral al presumir su transporte individual, al cruzar a bordo de una carretilla una calle que que se encontraba bajo el agua.

Lluvias en el centro de la ciudad. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

Mujer cruza inundación abordo de carretilla

En el video tomado por la mujer, se ven sus pertenencias en la orilla de la carretilla, mientras ella permanecía sentada al fondo y, como si se tratara de una película, la calle inundada se iba despejando a su paso.

La carretilla era empujada por un joven emprendedor que, al inicio del clip la usuaria mencionó que le cobró $20 pesos por llevarla arriba de la carretilla en la zona inundada que era un pasaje comercial en la alcaldía Iztapalapa.

Con tan solo un día en la plataforma, el video ha superado las 500 mil reproducciones, donde los usuarios comentaron su admiración por este tipo de emprendimientos que surgen ante la necesidad en tiempos de crisis.

"Esas son ganas de trabajar por ambas personas"

"Algunos ven problemas el vio una oportunidad"

"Ni en Venecia tiene ese excelente servicio"

"A gusto un tour por calle 7"

"Pura gente trabajadora"

"Mi México mágico nunca te acabes"

