¿Qué pasa si buscas Taylor Swift en Google?; conoce la magia del navegador

Taylor Swift sorprendió al mundo entero, al anunciar en el podcast de su novio Travis Kelce, el lanzamiento de "The Life of a Showgirl", su doceavo álbum de estudio, el cual se volvió tendencia rápidamente en redes sociales.

Con una estética donde destaca el brillo y el color naranja, la intérprete de “Cruel Summer”, dio inicio una nueva etapa en su carrera y habilitó en su página web la pre-compra del material, el cual aún no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento.

Ante ello, Google le rindió un pequeño tributo a la cantante y celebró de forma interactiva junto a miles de swifties en el mundo, el lanzamiento de "The Life of a Showgirl".

Leer también: Nuevo álbum de Taylor Swift; los mejores memes que dejó el anuncio de “The Life of a Showgirl”

Taylor Swift anuncia así su nuevo disco, junto a su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

¿Qué pasa si buscas Taylor Swift en Google?

El navegador se unió a los festejos y demostró que ya se encuentra en su "Showgirl Era", ya que al buscar “Taylor Swift” la pantalla se llena de confeti anaranjado.

Leer también: Taylor Swift anuncia, junto a su novio Travis Kelce, "The Life of a Showgirl", su nuevo disco

Además, la activación lanza un globo conmemorativo con la leyenda “And, baby, that 's show business for you”, que en español significa: “Y, nena, así es el mundo del espectáculo”.

El buscador se volvió parte de la celebración. Foto: Captura de Pantalla

De acuerdo con diversos blogs de fans, el navegador podría haber revelado con esto, una pista o referencia de alguna de las canciones que vendrán en el álbum.

También te interesará:

⁠Hijo de AMLO reacciona a memes de su foto en la alberca; “tenía que ser el Chavo del 8”, dice

“Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok?

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs