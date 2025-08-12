Más Información

“Seguiré para repatriar el Penacho de Moctezuma”

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Secretaría de Cultura, sin esclarecer cómo operará su política internacional

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

La cantante estadounidense ha anunciado que publicará próximamente, aunque aún no se ha precisado la fecha, un nuevo album, el duodécimo, que se titulará "The Life of a Showgirl".

El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que tiene que ser confirmada.

En el video publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason. En el video se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.

Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de "New Heights", como se titula el podcast de su novio Travis.

"The Life of a Showgirl" es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour.

El decimoprimer album de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.

