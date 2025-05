Taylor Swift anunció este viernes que ha recuperado el control de su catálogo musical casi seis años después de que este hubiese sido vendido al productor Scooter Braun.

Taylor Swift, de 35 años, compartió en una publicación de Instagram su sentir tras haber recuperado en su totalidad su catálogo de música, lo que le da el control de sus primeros seis discos.

"Hola. Intento ordenar mis pensamientos y crear algo coherente, pero ahora mismo mi mente es solo una presentación de diapositivas. Un flashback de todas las veces que soñé despierta, deseé y anhelé la oportunidad de contarles esta noticia. Todas las veces que estuve taaaaaaaan cerca, intentándolo, solo para que se me fuera. Casi dejé de pensar que podría suceder, después de 20 años de que me colgaran la zanahoria y luego me la arrebataran. Pero todo eso ya es cosa del pasado", escribió Swift en una emotiva declaración publicada en cuenta de Instagram.

"He estado llorado de alegría a intervalos aleatorios desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. De verdad puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho... ahora me pertenece...".

Swift aseguró que haber podido recuperar su música se ha debido en gran medida al gran apoyo que recibió de parte de sus seguidores durante su gira internacional "The Eras Tour" que comenzó en marzo de 2023 y concluyó en diciembre de 2024, recaudando más de 2 mil millones de dólares en ventas de entradas.

"Mis fans saben lo importante que ha sido para mí, tanto que regrabé y lancé meticulosamente cuatro de mis álbumes, llamándolos 'Taylor's Version'", dijo sobre lo que calificó de su "mayor sueño hecho realidad".

Lee también: Taylor Swift ya no será citada como testigo en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Lee también: Trump se lanza contra Bruce Springsteen y Taylor Swift; a él lo llama "cretino prepotente"

"El apasionado apoyo que mostraron a esos álbumes y la historia de éxito en la que convirtieron 'The Eras Tour' me permitieron recomprar mi música", aseguró.

¿Qué pasó con la música de Taylor Swift?

Los intentos de Swift de recuperar su música comenzaron cuando en junio de 2019 Scooter Braun, entonces manager de estrellas como Justin Bieber y Ariana Grande, adquirió Big Machine Label Group, el sello discográfico que poseía los másteres de sus primeros seis álbumes.

A partir de entonces, Swift denunció públicamente que se le negó la posibilidad de comprarlos directamente y que su catálogo fue vendido sin su consentimiento, lo que la llevó a emprender un proyecto de regrabación para recuperar el control de su obra.

Un año más tarde, Braun vendió el catálogo a Shamrock Capital sin consultar a la cantante, y este viernes Swift aseguró que la empresa musical fue quien la contactó para hacer posible esto.

"Gestionaron cada interacción con nosotros de forma honesta, justa y respetuosa. Para ellos era un negocio, pero sentí que lo veían como lo que era para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi caligrafía y mis décadas de sueños. Estoy infinitamente agradecida", apuntó.

rad