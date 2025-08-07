Selena Gomez no solo recuerda su relación con Nick Jonas como un capítulo del pasado, sino como el inicio de algo mucho más valioso: su amistad con Taylor Swift. Años después, la cantante confiesa que ese fue, sin duda, el mejor regalo que le dejó aquel breve romance adolescente.

Durante su participación en el pódcast Therapuss, la exestrella de Disney compartió cómo se acercó a la intérprete de “Shake It Off” y cómo juntas construyeron un lazo que ha perdurado por más de 16 años.

Su historia comenzó en 2008, cuando ambas eran jovenes intentando abrirse camino en el amor bajo la mirada constante del público, y formaban parte del universo de entretenimiento infantil. Además, había algo que las conectaba: salían con dos de los hermanos Jonas, quienes en ese momento estaban en la cima de su popularidad.

“Taylor y yo salíamos con los Jonas Brothers. Yo con Nick y ella con Joe. Éramos muy jóvenes, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Pero de todo eso, lo mejor que nos quedó fue habernos encontrado la una a la otra”, recordó Selena.

El noviazgo entre Taylor Swift y Joe Jonas también comenzó en 2008. Asistieron juntos a eventos públicos y su relación fue muy comentada, aunque breve. Ese mismo año se separaron en circunstancias poco agradables: según Taylor, Joe terminó con ella por teléfono.

Foto: Instagram taylorswift

En el caso de Selena y Nick, el romance duró cerca de dos años, pero terminó debido a la distancia. Según People, la actriz se encontraba filmando una película en Europa, mientras que Nick estaba de gira con los Jonas Brothers, lo que complicó mantener la relación.

Foto: Instagram oficial.

El lazo que nació del desamor

En la entrevista, Selena explicó que se identificó con Taylor porque ambas estaban atravesando una decepción amorosa al mismo tiempo. Esa experiencia compartida las unió de inmediato.

“Fue ahí cuando nos convertimos en mejores amigas. Luego, nos acompañamos en todos los altibajos que vinieron después. Y aquí estamos ahora, 16 años después.”

Selena no escatimó en halagos para su amiga y recordó una anécdota especial: fue una de las primeras personas en escuchar “Love Story”, uno de los éxitos más emblemáticos de Swift. “Supe que era una de las canciones más hermosas que había escuchado”, dijo.

Más allá de lo vivido con los hermanos Jonas, lo que realmente selló su amistad fue la conexión profunda que encontraron entre ellas. “A partir de ahí, nunca nos soltamos.”

A lo largo de los años, ambas han presumido su cariño mutuo tanto en redes sociales como sobre el escenario. Su amistad ha sido celebrada por sus fans y considerada una de las más sólidas del espectáculo.

Foto: Especial. Instagram @selenagomez

Selena quiere a Taylor Swift en su boda

Selena está por dar un paso importante en su vida personal: llegará al altar con Benny Blanco. El pasado 14 de julio se filtraron detalles sobre la ceremonia, que se celebrará en Montecito, California, a lo largo de dos días, en septiembre.

Según fuentes cercanas, la fecha fue elegida estratégicamente, antes de que las agendas de los invitados se vuelvan complicadas. Selena quiere asegurarse de que Taylor esté presente ese día tan especial.

Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron en el 2015. Foto: Instagram oficial.