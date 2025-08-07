La actriz y cantante Selena Gomez dio el salto a la perfumería en su marca de belleza Rare Beauty con el lanzamiento de Rare Eau de Parfum, la primera fragancia de la firma.

Desde el anuncio de la creación del perfume, ha destacado el enfoque inclusivo de la botella, la cual presenta un diseño ergonómico pensado en las personas con dificultades de destreza manual, motivado por las mismas limitaciones de movimiento que ha enfrentado Selena por el lupus.

“Colaboramos con un grupo de terapeutas de manos certificados y un equipo de ingenieros de empaque para crear un frasco de fragancia lujoso y ergonómico que garantiza una dispensación cómoda y sin esfuerzo”, detallan.

A qué huele el perfume Rare

El perfume de Rare Beauty tiene un aroma cálido y dulce, con un toque especiado. Presenta una mezcla de “notas cálidas de vainilla, caramelo suave y un toque spicy de jengibre, envueltas en maderas cremosas para un aroma dulce y sofisticado”, describen.

Los detalles de sus notas son los siguientes:

Notas de salida: caramelo, pistacho y pimienta rosa.

Notas de corazón: vainilla, jengibre y cacao.

Notas de fondo: almizcle, haba tonka y sándalo.

Es un producto vegano y cruelty free, también es libre de parabenos y apto para pieles sensibles.

El frasco de perfume es lujoso y ergonómico para una aplicación sin esfuerzo. Foto: Especial. Instagram @rarebeauty

Leer también: ¿Sabías que Avon renovó su línea de perfumes más icónica?

El lanzamiento de Rare Eau de Parfum se complementa con los nuevos bálsamos Rare Fragrance Layering Balms, que pueden aplicarse solos para disfrutar su aroma suave o mezclarse con el perfume. En el segundo caso, la idea de Selena es que ayuden a personalizar el aroma al aplicarlos junto con el nuevo perfume.

"Actúa como potenciador del perfume, dándole una nueva dimensión, a la vez que ayuda a intensificar tu fragancia", añaden.

Foto: Especial. Instagram @rarebeauty

Estos son los cuatro aromas: Amber Vanilla (cálido y dulce), Floral Peony (floral), Fresh Bergamot (refrescante) y Woody Oak (amaderado).

Cuánto cuesta y dónde comprar el perfume de Selena Gomez

Rare Eau de Parfum de 50 ml tiene un precio de $1,915 pesos; también hay una presentación de 10 ml, que cuesta $765 pesos, y un set de dos “minis”, con un precio de $895 pesos.

Rare es una fragancia gourmand con notas de caramelo, vainilla y sándalo. Foto: Especial. Instagram @rarebeauty

El perfume de Selena Gomez se puede adquirir desde hoy, 7 de agosto, en sucursales de Sephora México, distribuidor oficial de la marca; también está disponible en su app y en su tienda online: sephora.com.mx.

Leer también: ¿Qué pasa si te pones perfume en la playa?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters