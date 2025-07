Este mes fuimos testigos del relanzamiento de la emblemática línea de perfumes Far Away de la marca de belleza Avon en México. En una experiencia inmersiva denominada ‘Mansión Far Away’, pudimos conocer la historia de estas fragancias y percibir sus deliciosos aromas, para diferentes gustos, personalidades y ocasiones.

La historia de esta colección comenzó en 1994 con el lanzamiento de Far Away Original. “Desde 1994, Far Away ha acompañado a generaciones de mujeres soñadoras, libres y sofisticadas. Hoy, evoluciona con innovación, calidad y accesibilidad para hablarle a la mujer actual: consciente, poderosa y en constante transformación”, dicen.

En esta nueva etapa, mantienen las mismas fragancias, pero en un nuevo empaque, más moderno y más elegante: un frasco de forma circular con delicado detalle cóncavo donde se plasman los nombres de la marca y el perfume, este es cubierto con una tapa redonda en glamoroso tono dorado. Cada una de las fragancias tiene un tono distintivo.

Ana Menéndez, directora de marketing de Avon México y Latinoamérica, detalló que el objetivo de la firma cosmética es “democratizar” la belleza y la perfumería, haciendo accesible la alta calidad. Destacó que sus fragancias son creadas en casas perfumistas internacionales prestigiosas con los mejores ingredientes.

“Far Away representa el legado de Avon en la perfumería: fragancias icónicas, accesibles y con propósito. Con más de 135 años de historia, Avon es una de las marcas que más perfumes vende en el mundo: 13 por minuto”, añade. Otro dato importante suministrado por la compañía es que Far Away cuenta con la aprobación de Leaping Bunny, que avala que son libres de crueldad animal.

Una anécdota histórica muy interesante que compartió durante este relanzamiento es que el primer producto de Avon fue un perfume. David H. McConnell fundó la compañía en 1886. ¿Cómo nació la idea? Empezó su negocio vendiendo libros de puerta en puerta y al entregarlos dejaba un perfume como regalo; las personas comenzaron a interesarse más por la fragancia que por el libro, lo cual lo motivó a iniciarse en el negocio de la perfumería y la belleza.

Las 5 fragancias Far Away

Menéndez destacó que en esta línea de perfumes hay tres ingredientes exclusivos:

Flor belle de nuit. Su flor se abre en la noche, a la luz de la luna, cuando emerge su aroma.

Oud blanco. El oud (resina) es considerado el oro negro de la perfumería y el oud blanco es una reinterpretación de ese ingrediente, creado exclusivamente para Avon.

Vainilla de Madagascar. Está presente en todas las fragancias de Far Away, es la vainilla de mejor calidad en la perfumería.

Presentaron 5 fragancias de la familia Far Away y recordaron que esta línea busca que la mujer exprese lo mejor que hay en ella para destacar, su eslogan es “Libera lo extraordinario”.

Original

La fragancia Far Away Original fue creada en 1994 y dio inicio a la historia de la franquicia, representa lo clásico y lo atemporal. Su ingrediente principal es el jazmín, que transmite feminidad y delicadeza. En cada frasco de perfume se usan 190 pétalos de la flor, los cuales se tienen que recolectar a primeras horas de la mañana antes de que se fermenten, nos explicaron.

Avon define esta fragancia como clásica, icónica y atemporal. Es de la familia floral oriental, además del jazmín, destacan en sus notas la fresia y la dulzura cálida de la vainilla de Madagascar.

Glamour

Esta fragancia es floral, oriental y amaderada, además de la distintiva vainilla de Madagascar, contiene una mezcla de grosella negra, flor de naranjo y almizcle negro. Es un aroma dulce y afrutado en equilibrio. Para Ana Menéndez, esta es una gran elección para la noche; la marca la define glamorosa e impresionante. Fue lanzada en 2019.

Para la marca, este relanzamiento representa una nueva era de la perfumería de Avon: Far Away evoluciona, pero mantiene su esencia, aseguran. Foto: Cortesía

Beyond

Este perfume, que nació en 2021, tiene un ingrediente muy especial: es el único de la línea con vainilla de Madagascar reciclada, que se mezcla con notas de pera, jazmín de la India y salvia. Es una fragancia oriental dulce, intensa y, a la vez, fresca; es que la pera tiene una gran presencia olfativa.

“Después de ser utilizada en la industria alimentaria, la vaina de la vainilla, proveniente de cultivos sustentables de Madagascar, recibe una segunda vida. Gracias a un innovador proceso de reciclaje, extraemos sus notas más profundas y envolventes para crear una esencia única: más cálida, más intensa, más consciente”, detallan.

Splendoria

La fragancia Far Away Splendoria (2022), de la familia olfativa oriental, es la que contiene el exclusivo ingrediente “oud blanco” (amaderado). Inspirada en el Medio Oriente, “sensual y sofisticada” son los adjetivos con los que Avon describe a este integrante de la familia de perfumes. El oud blanco está acompañado por notas de ciruela, gardenia y vainilla.

Estos dos perfumes son intensos y glamorosos. Foto: Cortesía

Beyond the Moon

Beyond the Moon, oriental y floral, fue denominada como la “joya” del evento: opulenta y misteriosa, además, su perfumista creador, Hernán Fígoli, estuvo presente en CDMX para explicar todo sobre la más reciente fragancia de la colección. Como mencionamos al inicio, su principal ingrediente es la flor belle de nuit (bella de noche), que florece a la luz de la luna.

Far Away Beyond the Moon se puede usar tanto de día como de noche. Foto: Cortesía

“Nuestra inspiración para Far Away Beyond the Moon fue la luna, por todo su misterio, por su glamour, por su luminosidad”, contó Fígoli. Junto con su equipo emplearon una tecnología para capturar el olor de la flor sin dañar la planta, “sin romper sus pétalos”, explicó. La flor belle de nuit que utilizan es proveniente de Hawái y él percibe su olor como femenino y cremoso.

Detalló que para las notas de salida querían algo que diera mucha luminosidad desde el inicio y eligieron frutas tropicales como manzana verde junto con melón, además, añadieron el aroma de pimienta rosa. En el corazón, deseaban algo femenino y elegante, la elección fue: cereza salvaje y belle de nuit; en el fondo, tres vainillas: vainilla salvaje de México, un fondue de vainillas y vainilla de Madagascar, además de un cremoso sándalo australiano.

El perfumista argentino Hernán Fígoli visitó México para hablar de su creación. Desde niño estuvo involucrado en la perfumería, de la mano de su abuelo. Foto: Cortesía

Cuando le preguntamos al perfumista cómo imagina a la mujer que usa Far Away Beyond the Moon nos dijo: “es una mujer que ya tiene brillo propio” y el perfume va a potenciar ese brillo, su feminidad y su glamour. “Para mí, esa mujer existe y el perfume viene para darle más fuerza, darle más carácter”, expresó.

