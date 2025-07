El cabello blanco tiene sus propios secretos y no siempre reacciona como lo esperamos, sobre todo, al momento de teñirlo.

Este problema es especialmente visible si eliges un tinte con pigmentación deficiente. Por eso, antes de decidirte por un color, te decimos cuáles son las tonalidades que no cubren las canas.

¿Qué colores de tintes no cubren bien las canas?

Las canas, al carecer de melanina, requieren de tintes intensos o similares al tono natural del cabello para lograr una buena cobertura.

Seguramente habrás pensado que los rubios extra claros son la mejor opción... ¡error! Dichos tonos no cubren, en realidad suavizan y difuminan las canas. Esto puede ser ideal si buscas aportar iluminaria, pero no si tu intención es ocultarlas.

De acuerdo con los expertos de L’Oréal Paris, los rubios claros, cenizos, grisáceos y nacarados:

No se fijan con fuerza a las hebras del cabello blanco.

No cubren por completo las canas, solo crean matices o un efecto iluminado.

Requieren de retoques constantes, lo que implica invertir tiempo y dinero.

Los tintes rubios no cubren por completo las canas, sólo las fiduminan. Foto: Freepik

¿Cómo disimular las canas con un tinte rubio?

Esto no quiere decir que las personas con canas no pueden usar un tinte rubio; el secreto está en seleccionar la tonalidad adecuada y tener siempre presente que sirve para disimularlas, no para ocultarlas al 100%.

Los rubios platinados son una buena alternativa. Dicho color luce bien cuando se aplica con técnicas como balayage, que integra las canas al look y es de bajo mantenimiento.

¿Qué opciones de tinte disimulan las canas?

Tonos oscuros

Si buscas camuflar las canas por completo, los tintes oscuros son eficaces; desde el chocolate profundo hasta el castaño intenso, ambos tienen una cantidad alta de pigmento, lo que permite que el color se fije de forma uniforme, incluso en las hebras sin melanina.

Rojizos vibrantes

Comenzando por el borgoña y llegando al caoba, estos tintes aportan luz al cabello y mucho estilo; funcionan bien sobre bases oscuras y son ideales para crear un look atrevido.

La intensidad del pigmento hace que las canas se integren al color de manera natural. Y otra de sus ventajas es que no requieren retoques constantes.

Actualmente, en el mercado puedes encontrar tintes pintan el cabello y además protegen su textura. De acuerdo con el blog de Garnier, también hay opciones que permiten ajustar el tono según la base natural y el nivel de canas.

El tinte rojo atrapa la luz y difumina las canas con un brillo cálido y llamativo. Foto: Pexels

Consejos extra para cubrir las canas

Opta por técnicas con reflejos o luces suaves: Dan dimensión sin necesidad de una cobertura completa. Tintes temporales o fantasía: son perfectos para jugar con las canas, sobre todo al elegir tonos como el lavanda o rosa vintage. Accesorios: las diademas anchas, pañuelos de seda y pinzas pueden ayudarte a ocultar las las canas en un peinado.

Los tintes extra claros no son tus aliados si buscas la cobertura total de las canas. Pero si prefieres una melena con luz, pueden ser un acierto total en tu look.

