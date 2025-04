La aparición de canas es un proceso natural que sucede con el paso del tiempo, porque los folículos pilosos comienzan a producir menos melanina, sustancia encargada de darle color a la piel, el cabello y los ojos.

En la actualidad, tenemos la libertad de decidir lucirlas al natural o teñirlas con un tono que nos guste y favorezca, desde cobertura completa hasta efectos como el balayage. Lo importante es que te sientas a gusto con tu imagen.

Cuando empiezan a salir y no son muchas, en ciertas ocasiones que lo desees o si no has tenido tiempo de un retoque, puedes recurrir a algunos trucos para disimular las canas sin usar tintes: desde peinados hasta maquillaje.

5 trucos para disimular las canas

Máscara de pestañas

En el verano del año pasado, Salma Hayek reveló un truco sencillo y ocurrente para disimular algunas canas que no llegó a cubrir para un evento. Usó su máscara de pestañas de color negro y pasó el cepillito por los cabellos más blancos.

Primero debes establecer cómo te peinarás, para que lo hagas sobre las canas más visibles. Si tu pelo es castaño, tal vez necesites un tono de rímel marrón. También es importante que cuides la higiene de este producto de maquillaje, pensando en la salud de tus ojos.

Sombra de ojos

Así como el rímel puede ayudar, tu paleta de sombras es otro tesoro de tu cosmetiquera que puede salvarte cuando desees cubrir las canas. Usa tonos oscuro y mate, como café y negro.

En All Things Hair comparten que también es útil el maquillaje para cejas, que seguramente tendrás en tonos compatibles con el de tu pelo. Añaden que, después de “maquillar” las canas con alguno de estos productos, se puede rociar un poco de laca para fijar el color momentáneamente.

Peinados

Según el lugar en el que se concentran las canas, puedes jugar con tu peinado para disimularlas. Prueba con la raya en zig zag, o cambia la raya del medio por un peinado ladeado si notas que así se percibirán menos. Puedes lucir el pelo de lado con un poco de volumen.

Haz tu coleta baja si tienes muchas hacia la zona de la nuca y prueba la alta si se concentran en el centro. El peinado “wet look” o con efecto húmedo también es recomendado, ya que el brillo del pelo húmedo puede hacer que algunos cabellos se vean más oscuros y se perciba un tono más uniforme.

Accesorios para el cabello

Si tu estilo lo permite, luce bonitos accesorios para el cabello, como diademas gruesas y pañuelos, de manera que cubran las raíces sin retoque. En la temporada primavera/verano, se llevan muchísimo, así que te verás muy chic.

Spray para retocar la raíz

Varias marcas dedicadas al cuidado del pelo, como L'Oréal Paris y Wella, ofrecen sprays para retocar las raíces. Apóyate en tu estilista para saber cuál es el mejor tono para ti y tenlo a la mano para esos momentos en los que desees cubrir las canas temporalmente. Revisa que no quede exceso de producto en tu cabello.

