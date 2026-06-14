“En redes sociales recibo mucho hate, se asume que por vivir con discapacidad y no ser heterosexual es un doble castigo”, dice Guz Guevara, “artivista” queer, que ha encontrado en la música una forma de resistencia ante la discriminación y el discurso de odio.

Él se apropia de aquellas palabras peyorativas que tantas veces ha escuchado; las resignifica y canta al ritmo de cumbia, reggaeton y europop. ¡Capacitista!, Maldito Lisiado y Furia Disca forman parte de su EP Invalido, un proyecto que nace en 2020 desde la curiosidad y la inquietud, con el objetivo de llegar a nuevos públicos.

“Entendí que mi discurso es complicado para mucha gente, que era disruptivo y que me tocaba poner el cuerpo. Aún decido hacerlo, dar la cara y defender mi dignidad frente a quien sea necesario”, puntualiza Guz en entrevista con EL UNIVERSAL.

La última canción Furia Disca, surgió de un accidente en la vía pública que le arrebató no sólo parte de su movilidad física, sino también su independencia. Guevara, padece de osteogénesis imperfecta, una condición que ocasiona fragilidad en los huesos.

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“La caída que sufrí el año pasado me imposibilitó muchísimo. Perdí la movilidad de mi brazo izquierdo, además del 80% de la audición del oído derecho. El cráneo se me partió en varios pedazos, mi cerebro tuvo líquido y sangre”, Guz no recuerda gran parte de lo qué sucedió ese día, pues la caída también le provocó lagunas mentales.

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Guz Guevara también es consultor en temas de diversidad e inclusión. Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL

Describe aquella tarde con “muchos contrastes, muy bonito pero a la vez trágico”. Regresaba de un DiscaPicnic, un espacio interactivo, lúdico y de esparcimiento en Chapultepec organizado por Movimiento PcD (Personas con Discapacidad) en donde personas con y sin discapacidad conviven. La reunión ya había terminado y se dirigía a su casa.

Avanzaba sobre la banqueta en Paseo de la Reforma, el cruce no contaba con rampa para personas con discapacidad por lo que Guz tuvo que bajar al carril del Metrobús. El asfalto tenía baches y su silla de ruedas se volteó. “Fue muy aparatoso”, recuerda mientras acaricia uno de sus anillos multicolor.

Transeúntes cercanos, así como compañeras y compañeros del DiscaPicnic, ayudaron a Guevara a reincorporarse. Durante tres semanas recorrió distintos hospitales públicos, sin embargo, ninguno contaba con el equipo necesario para atenderlo.

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La recuperación se llevó a cabo en hospitales privados. “La osteogénesis imperfecta sigue siendo una enfermedad rara, de pocas apuestas a nivel tecnológico y farmacéutico. No hay una atención hacia las personas adultas con osteogénesis, los adultos pasamos a segundo plano”, detalla.

A 10 meses del accidente, Guz aún se mantiene en recuperación, vive con las secuelas y se enfrenta a un reto mayor: alcanzar nuevamente su autonomía. “Creo que ha sido lo más difícil. Y más en entornos discapacitantes, transitar en una ciudad súper caótica y hostil. Es una lucha constante y cotidiana”, expresa.

Explica el costo que conlleva mantener ese estilo de vida, contratar un asistente personal y recibir las terapias de rehabilitación. Para cubrir los gastos de las operaciones, Guevara recibió donaciones por medio de la plataforma GoFoundMe. “No puedo detenerme porque eso implicaría renunciar a mis sueños y eso es algo que, en este momento, no estoy dispuesto a hacer”, sostiene.

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El enojo y la frustración que sintió durante este proceso lo canalizó a través de la música: “Furia Disca es un poco de todo este enojo, frustración, ira, coraje, ímpetu. Es poner el dedo en el renglón de todo lo que vivimos las personas con discapacidad, sobre aquello que nos atraviesa y tenemos que enfrentar. Qué mejor que expresarlo y evidenciarlo con una cumbia”.

El activista canalizó sus emociones ante al el discurso de odio a través de la música. Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL

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El doble prejuicio

Desde hace 14 años, Guevara brinda conferencias en donde cuestiona los prejuicios que se crean en torno a las personas con discapacidad que, además, forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

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Señala que parte de los señalamientos provienen de ideas religiosas en donde algunas personas consideran a las personas con discapacidad como ángeles: “A quienes vivimos con discapacidad se nos asume como ángeles, pero se nos demoniza si no somos heterosexuales. Nuestra identidad siempre es cuestionada, ¿eres un ángel o un demonio?”, explica.

Por otro lado, advierte que también se pone en duda la sexualidad de las personas con discapacidad, como si estuvieran exentas de experimentar atracción y placer. “También somos seres sexuales. Se nos arrebata la sexualidad, más allá del acto, pareciera una sorpresa colectiva”.

No obstante, advierte que el discurso capacitista no es ajeno dentro de la comunidad LGBTTTIQ+, “También he recibido comentarios así. Se llama endodiscriminación, es una forma de discriminación interna”, explica el activista.

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Su última canción "Furia Disca" se basa en el accidente que le restó movilidad. Foto: Carlos Mejía, EL UNIVERSAL

Guz Guevara, "artivista" queer. Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL.

Guevara padeció un accidente el año pasado que afectó severamente su movilidad. Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL

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Capacitismo frente al Mundial

De cara al Mundial de futbol 2026 el gobierno de la Ciudad de México realiza distintas megaobras; sin embargo, la accesibilidad universal no se considera en la planeación de las mismas, alerta Guevara.

Guz, quien además es consultor en materia de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia para diferentes empresas a nivel nacional, toma como ejemplo la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan, denuncia que las peticiones por parte de colectivos de personas con discapacidad han sido ignoradas.

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“De nosotros no se habló, no hubo ruido mediático. Tienen todo para considerarnos, vaya, lo están haciendo desde cero y no se nos considera. Eso es capacitismo, así se siente, así se vive, así se respira cuando no se nos considera y no se nos da la bienvenida aún teniendo las herramientas, tecnología y presupuesto”,.

Advierte que la accesibilidad no tendría que discutirse, “es un derecho y no un privilegio ni un favor”, sentencia. Para Guz, junio es de orgullo y resistencia. Su mensaje es claro: “lo único que nos salva de todas las desigualdades a las que nos enfrentamos son los lazos comunitarios. Las luchas no compiten, se juntan y acompañan. Y esta es la mía”, manifiesta.