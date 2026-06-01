En un escenario lleno de lentejuelas, pelucas monumentales y luces estridentes, Alexis 3XL se convirtió en una figura sobresaliente del drag mexicano, pero detrás del maquillaje, vestuarios y una corona en el popular show “La Más Draga”, existe una artista que aún batalla con la ansiedad y la necesidad constante de demostrar que el drag también pertenece a la diversidad corporal e identidades que históricamente han sido relegadas.

Alexis 3XL visitó EL UNIVERSAL para mostrarnos su proceso artístico. | Fotografía: Juan Boites.

Desde los pequeños escenarios en Monterrey en los que comenzó a presentarse, Alexis comenta en entrevista para EL UNIVERSAL que el drag no solo le permitió explorar su creatividad, sino que fue una herramienta para reconocerse como una persona no binaria. “En mi vida civil estoy muy peleada con mi feminidad. Siento que al momento de empezar a hacer drag me reconcilié con eso”, asegura.

Alexis se convirtió en la primera mujer cisgénero en ganar “La Más Draga”, algo que al principio le generó sentimientos encontrados debido a los prejuicios que existen hacia las mujeres dentro del drag, “justo porque es un ambiente dominado por hombres, donde se cree erróneamente que es sólo para ellos”, explica.

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“Se tenía esta idea de que el drag es un hombre vestido de mujer. Siento que hoy día también se piensa que en el drag tienes que bailar, ser hegemónico y verte costoso forzosamente. En realidad es una rama del arte muy amplia”, explica.

Alexis sostiene que en el drag comenzó como un acto de amor por la destreza plástica, pero también se convirtió en un medio para defender todo tipo de cuerpos, géneros y expresiones, por eso es que que su drag busca romper con estigmas, pues para ella, este performance se trata de construir fantasías, personajes y posibilidades. “El drag ya es una expresión artística muy completa más allá de simplemente vestirse como mujer o vestirse como hombre”, afirmó.

Alexis se convirtió en la primera mujer cisgénero en ganar el concurso de telerrealidad, “La Más Draga”. | Fotografía: Juan Boites.

La talla también rompe paradigmas

El papel que se le ha asignado como referente del drag todavía le cuesta asumirlo. Alexis se ríe cuando escucha esa palabra, pero después reflexiona sobre lo que representa para otras personas queer, o disidentes.

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“Me gusta dar esa visibilidad para que las chicas o gente no binaria se atrevan a intentarlo, que haya mujeres císgenero en sus casas, me vean y digan: ‘si ella ganó una de las competencias más importantes de México y es chica, pues yo también puedo hacerlo’”.

Alexis habla abiertamente sobre los estándares físicos y económicos que persisten dentro de la industria. Reconoció que ser una queen plus size implica enfrentar discriminación y prejuicios constantes.

Alexis 3XL reconoció que ser una queen plus size implica enfrentar discriminación y prejuicios constantes.| Fotografía: Juan Boites.

“No tengo un cuerpo hegemónico, no bailo, soy chica... represento muchas cosas que no son muy bien vistas en el ambiente drag…Todavía me dicen que ‘romantizo la obesidad’, cuando sólo estoy existiendo. Hago drag y soy una persona gorda, no los puedo separar porque es el cuerpo que habito”, explica.

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Protestar con peluca

Para integrantes de la comunidad drag, el maquillaje, vestuario y la presencia escénica no solo representan una expresión artística, sino también una forma de resistencia y visibilidad frente a la discriminación que aún persiste contra las personas LGBTQ+.

"El simple hecho de salir a la calle caracterizada constituye un acto político de “resistencia y de visibilidad queer”, comparte Alexis 3XL.| Fotografía: Juan Boites.

Alexis comparte esta versión y señala que el simple hecho de salir a la calle caracterizada constituye un acto político de “resistencia y de visibilidad queer”. Aunque reconoce que actualmente existen mayores espacios de aceptación que en el pasado, advierte que la violencia y los ataques contra personas diversas continúan ocurriendo.

Destaca que muchas reinas drag han utilizado su plataforma para impulsar causas sociales y políticas, convirtiendo sus espectáculos en herramientas de protesta y representación para sectores históricamente marginados. Sin embargo, aclaró que, en su caso, su acercamiento al drag está más relacionado con la diversidad, la libertad de expresión y la representación de distintos cuerpos y géneros.

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Muchas reinas drag han utilizado la plataforma de Alexis 3XL para impulsar causas sociales y políticas. | Fotografía: Juan Boites.

“No me considero la persona más política del mundo, pero muchas cosas sí las hago por la visibilidad y por la diversidad”, comentó.

Para finalizar, el mensaje de la persona que le da la vida a la drag queen Alexis 3XL, es que sin importar el tipo de vestuario, la marca de pestañas o el color del rimel, lo importante en un mundo aún lleno de estigmas, es siempre recordar el motivo que diariamente impulsa a una persona a superarse.

“Cualquier razón es válida, pero siento que mientras tú sepas por qué haces las cosas, a lo mejor la lucha va a seguir siendo complicada, pero lo vas a tener más claro y no te vas a agüitar por cosas que ni siquiera son lo que estás buscando”, concluye.

Alexis 3XL, reconocida figura del drag mexicano. Foto: Juan Boites.

Alexis 3XL, reconocida figura del drag mexicano. Foto: Juan Boites.

Alexis 3XL, reconocida figura del drag mexicano. Foto: Juan Boites.