Ecatepec, Méx.— La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) anunció que sus empresas asociadas otorgarán facilidades a obreros y directivos para que sigan el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio entre México y Sudáfrica, programado a la 13:00 horas, horario laboral.

Francisco Cuevas, director general de la agrupación, explicó que el evento deportivo no generará disrupciones relevantes en el sector industrial. La demanda adicional se concentrará en restaurantes y bares, mientras que las fábricas aplicarán medidas específicas para mantener la operación y la seguridad.

Las empresas nacionales y trasnacionales que están adheridas a la Unidem, indicó, planean recesos durante la jornada para que el personal observe los encuentros de la selección nacional.

El juego inaugural representa el mayor impacto, ya que coincide con el horario diurno de la mayoría de las plantas. Los otros dos partidos de México en la capital, previstos a las 19:00 horas, afectarán sólo a menos de la mitad de las compañías, aquellas que operan con tres turnos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.