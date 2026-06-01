Conseguir una tasa de expansión económica de alrededor de 1%, como se anticipa para este año en México, significa un nivel muy bajo para poder mejorar las condiciones de vida de la población, afirmaron expertos.

Para el país, el crecimiento inercial es de 2% y el potencial por arriba de 3%, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL el director general de Mapfre Economics, Manuel Aguilera Verduzco.

Lo anterior, agregó, significa que hay un espacio en el que la economía mexicana no está logrando generar la riqueza, empleos y condiciones de vida para la población que, por su capacidad y tamaño, debería permitir.

Lee también Secretaría de Economía premia con hasta 250 mil pesos a 24 talentos en el InnovaFest; innovación, clave para aumentar la riqueza nacional

Economías de Latinoamérica

Precisamente eso es lo que están ponderando actualmente las agencias calificadoras de deuda con los cambios que hicieron en las últimas semanas a la nota soberana, comentó.

Dudó que en el corto plazo la economía mexicana pueda reactivarse y generar una dinámica que permita un mayor crecimiento.

“Es difícil de conseguir en un horizonte de 18 meses, por eso tienen una visión pesimista”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también Monte de Piedad designa nuevo director tras huelga prolongada; Murillo Garza asume el reto de reactivar la institución

Expuso que las calificadoras no son jueces ni sabios, pero identifican problemas que no puede ver el resto, toman datos objetivos y, en una escala determinada, ven en dónde se ubica el país.

Mapfre Economics tiene una perspectiva de un crecimiento modesto para este año de 1.2% y de 1.8% para 2027.

Deterioro de perspectivas

La semana pasada, el Banco de México (Banxico) recortó de 1.6% a 1.1% su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, en línea con recientes encuestas de analistas.

El sondeo de Citi hizo un ajuste de 1.2% a 1.1%, reflejando un entorno de desaceleración y cautela sobre la actividad productiva.

En tanto, el consenso de 45 analistas que encuesta el Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) redujo a 1.2% su estimado desde un nivel previo de 1.4%.

Lee también IA acelera recortes en grandes empresas; suman más de 100 mil en un año

En este ejercicio el pronóstico más pesimista es de 0.4%, mientras que el más optimista espera una expansión de 1.9%.

Banxico da a conocer hoy la encuesta de expectativas económicas que levanta cada mes entre 43 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.

La encuesta de abril traía una revisión a la baja de 1.49% a 1.38% para el PIB de este año, debido a factores internos y externos que están limitando el avance.

Lee también Sobrecargos de Aeroméxico cancelan huelga; aprueban aumento salarial y mejoras laborales

Entre los factores más importantes para justificar los ajustes figuran la incertidumbre en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la inestabilidad política internacional, así como problemas de inseguridad, inflación y la debilidad del Estado de derecho.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta que el PIB de México crecerá 1.6%, una visión más optimista que la del Banco Mundial, que dejó su estimación en 1.3%.

Todos los pronósticos para el país están debajo del promedio del FMI para la economía global, de 3.1%, y para la región, de 2.3%.

Lee también México, con alto nivel de jóvenes que no estudian ni trabajan: OCDE; expertos advierten desigualdad pese a programas sociales

Motores apagados

Para Aguilera Verduzco, en el caso de México “hay muchos factores que juegan de manera simultánea. El externo, evidentemente, que afecta negativamente, aunque no tanto como a otras economías, como las europeas y de Asia Pacífico”.

Curiosamente, la resistencia que muestra la economía de Estados Unidos ha favorecido a las exportaciones mexicanas.

Sin embargo, la dimensión interna tiene mucho más retos y complejidades para lograr un mayor dinamismo, advirtió. Lamentablemente, los motores internos de la economía mexicana no están funcionando bien, lo que se ve en los datos oficiales.

Lee también Sheinbaum defiende economía mexicana tras baja de Moody’s y guerra en Medio Oriente; presenta 12 indicadores positivos

“Si el motor interno funciona correcta y normalmente, este impulso de las exportaciones tendría que hacer que el crecimiento de la economía fuera más dinámico”, estableció.

El consumo en general es un factor importante, agregó, pero es de corto plazo y no anticipa la dinámica a futuro de la economía.

En tanto, la inversión es el motor de largo plazo que aumenta la capacidad productiva del país, mejora la productividad y sienta las bases para el progreso futuro económico del país, pero ha tenido un comportamiento muy desfavorable, con caídas importantes a finales de 2024 no vistas en muchos años.

Lee también T-MEC, clave para economía de EU, destaca Johnson

La explicación tiene que ver con el hecho de que muchos proyectos privados de inversión requieren un conjunto de elementos para hacer rentables las inversiones, como infraestructura y otros intangibles en la economía, dijo Aguilera Verduzco.

Además, hay otro factor que tiene que ver con temas más subjetivos, como la inseguridad pública y jurídica, de manera que la violencia y la incertidumbre sobre el sistema judicial son un freno para la inversión, porque no animan a participar con capitales, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.