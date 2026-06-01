Acabaron los primeros cinco meses del año y las franquicias demostraron que en el mundo del cine, siguen siendo las monarcas entre las preferencias del público que va al cine.

Cuatro de las 10 películas más vistas en México en lo que va de este 2026, lideradas por la secuela de Mario Bros, pertenecen a sagas ya consolidadas, de acuerdo con datos extraídos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Entre esta quinteta de títulos se contabilizan 27 millones de boletos vendidos (números redondos), es decir, cerca de la mitad de las entradas adquiridas en general desde el 1 de enero (unos 55 millones).

Super Mario Galaxy, la pelicula, además, ostenta el primer lugar general del año con 14.8 millones de asistentes y resistiendo aún en salas, seguida por El diablo viste a la moda 2 y sus 5.7 millones de boletos vendidos

Avatar: fuego y cenizas, aunque se estrenó el 18 de diciembre, la Canacine lo contabiliza dentro de este año.

Sus números arrojan 3.9 millones de entradas adquiridas. La última cinta en la lista es la séptima entrega de Scream que registró 2.1 millones butacas ocupadas.

Lo que viene

En lo que resta del año también vendrán otras fraquicias que anteriormente han sido bien recibidas por el público, como Toy Story 5, que estrenará este mes, así como las nuevas entregas de Spider-Man y Los vengadores.

En su momento Mauricio Durán, presidente de la Cámara, estimó que la taquilla mexicana de 2026 superará a la registrada el año pasado.