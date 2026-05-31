Nacional Monte de Piedad nombró a José Antonio Murillo Garza como nuevo director general de la institución, cargo que asumirá a partir de este primero de junio, en un movimiento que ocurre ocho meses después de la huelga que vive la institución prendaria.

“Sé de los retos y oportunidades que implica la situación que actualmente enfrenta la Institución, por ello asumo esta responsabilidad con enorme respeto por la historia y misión de la Institución, y con el compromiso de trabajar junto con todos los colaboradores, el Patronato, las autoridades y los distintos grupos de interés para fortalecer su impacto social, consolidar sus capacidades institucionales y construir bases sólidas para el presente y futuro”, dijo el nuevo director general de Nacional Monte de Piedad.

Murillo Garza afirmó que asume la responsabilidad con el objetivo de fortalecer el impacto social de Nacional Monte de Piedad, consolidar sus capacidades institucionales y trabajar con colaboradores, autoridades y otros grupos de interés para enfrentar los retos que actualmente enfrenta la organización.

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La institución señaló que la designación busca fortalecer su evolución institucional, consolidar capacidades organizacionales y ampliar su impacto social mediante los servicios de préstamo prendario que ofrece a millones de personas en el país.

¿Quién es José Antonio Murillo Garza, nuevo director general de Monte de Piedad?

José Antonio Murillo Garza es doctor en Economía por Rice University y ha desarrollado su trayectoria en los sectores académico, financiero y público. Ha sido profesor e investigador en instituciones como El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Rice University.

En el sector público ocupó diversos cargos directivos en el Banco de México, donde participó en proyectos relacionados con el sistema financiero, innovación institucional y análisis macroeconómico para la toma de decisiones de política monetaria.

Posteriormente se integró a Grupo Financiero Banorte y más recientemente se desempeñó como director general de RappiCard, donde encabezó procesos de crecimiento, transformación e innovación financiera.

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El Patronato de Nacional Monte de Piedad indicó que la experiencia del nuevo directivo en liderazgo institucional, transformación financiera y desarrollo tecnológico contribuirá a una nueva etapa de fortalecimiento de la organización.

Carlos Zozaya, presidente del Patronato, señaló que Murillo Garza cuenta con capacidades técnicas y experiencia en la conducción de organizaciones, además de conocimiento sobre el impacto social que tiene la institución en México.

Nacional Monte de Piedad reiteró que mantendrá su misión de apoyar a las personas que requieren financiamiento mediante el préstamo prendario y que continuará impulsando acciones para fortalecer su operación y capacidad institucional en el largo plazo.

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