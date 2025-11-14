Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, luego de un recuento, acordaron continuar con la huelga que cumplió este viernes 44 días, informó su dirigente sindical, Arturo Zayún González.

Se destacó que el recuento fue ordenado y organizado por el Tribunal Federal Laboral de lo Colectivo, para determinar si la huelga que cumple al día de hoy 44 días, era refrendada o no por sus trabajadores de base, en razón a las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que la motivaron y negada por las autoridades de esta institución.

Los resultados fueron los siguientes: De un padrón de mil 893 trabajadores, fueron emitidos mil 870 votos, de los cuales mil 480 votos fueron a favor de la huelga por violaciones al CCT; 460 votos fueron en contra de la huelga; 2 votos fueron anulados y 23 boletas fueron inutilizadas. Según información dada a conocer, esta tarde por las autoridades del Tribunal Federal Laboral de lo Colectivo.

Lee también CNTE retira plantón en San Lázaro; advierte regreso a las calles después del 22 de noviembre

Por lo anterior se deduce lo siguiente: Que la votación fue copiosa y la participación de los trabajadores del NMP que acudieron a votar fue aproximadamente del 98.78 %, lo cual demostró un gran interés de participación de los trabajadores para dar a conocer su opinión.

En este sentido, el porcentaje de votos a favor de la huelga fue del 75.29 %. Es decir que prácticamente la tercera parte de los trabajadores de base del NMP defendieron su huelga motivada en defensa de su Contrato Colectivo de Trabajo, por violaciones y atropellos a la misma, denunciada a la autoridad por su sindicato.

Por su parte, el porcentaje de votos en contra de la huelga fue del 24.6%, en parte este resultado es debido a la participación del sindicato patronal que se hace llamar independiente, sin embargo los resultados no le fueron favorables.

Lee también Por segundo día consecutivo, integrantes de la CNTE realizan acciones de protesta en varios estados del país

Por lo anterior celebramos los resultados de la votación del 75.29 a favor, lo que indica que los trabajadores del NMP refrendaron unidos en su mayoría su compromiso en defensa de la dignidad del trabajador, de su familia y de su CCT.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro