Zacatecas.- Por segundo día consecutivo, el magisterio afiliado a la realizaron actividades de protesta con la toma de varias casetas en la entidad, en donde permitieron el paso vehicular libre, así como la toma de las regiones educativas y de las oficinas de la delegación estatal del ISSSTE.

Las actividades se realizaron de las 9:00 horas a las 14:00 horas, quienes mencionaron que de esta manera Zacatecas se mantiene en pie de lucha y en unidad a la que se ha emprendido por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (), para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE.

Mencionaron que las secciones 34 y 58 del SNTE se unieron al paro magisterial de 48 horas que se convocó a nivel nacional, así como la mega marcha que se realizó ayer con el objetivo de seguir exhortando a más secciones a unirse a esta lucha.

Las clases se retomarán la próxima semana a menos de que en las asambleas se determine nuevas acciones.

