La familia de Blanca Isabel Martínez Bustos, quien fuera directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y falleciera el 10 de noviembre, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila por la posible negligencia médica en la atención.

Diversas organizaciones y defensores de derechos humanos emitieron un comunicado en el que señalaron que Martínez Bustos, defensora de los derechos humanos, entró caminando al Hospital de Zona del IMSS para ser sometida a una cirugía programada con antelación por sus médicos tratantes, sin embargo, después de una presunta “pésima atención” la activista perdió la vida.

“Nos da coraje, rabia y enojo que el sistema de salud pública se haya convertido en una condena de muerte por el nivel de omisiones y negligencias que comete su personal médico”, dice el comunicado.

El pronunciamiento refiere que no se puede normalizar las omisiones y negligencias criminales que desde el Seguro Social se cometen en contra de la población y que el caso muestra cómo se realizan intervenciones que no cumplen con el más mínimo protocolo, es decir, no realizan una valoración médica que asegure que el paciente que será sometido al procedimiento quirúrgico sea candidato y con ello reduzcan las posibles complicaciones.

“Es una grave negligencia que los hospitales de Zona no cuenten con personal médico que dé seguimiento en fines de semana o áreas suficientes de terapia intensiva. Sabemos que nuestra compañera Blanca Isabel fue tratada en el hospital IMSS sin el más mínimo respeto, como muchas personas son tratadas en estas instituciones y pedimos, junto con ella, que se respete el derecho a la salud con dignidad y calidad”.

También se exigió que se atienda inmediatamente la exigencia de la familia a través de una investigación profunda para esclarecer el hecho, que se practique la necropsia con un equipo de peritos independientes junto con peritos de la fiscalía para determinar las causas y modo de muerte, que se llegue a la verdad y se realice una revisión del funcionamiento de los hospitales del Seguro Social en Saltillo.

