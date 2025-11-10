La defensora de derechos humanos y directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios falleció esta madrugada en Saltillo, Coahuila, confirmó el mismo Centro en un mensaje en redes sociales.

“Con el dolor de nuestro corazón, les informamos que nuestra directora y querida Blanca Isabel Martínez Bustos, ha fallecido esta madrugada. Descanse en paz”, fue el mensaje del Fray Juan de Larios para informar la noticia.

Inició en el activismo de los derechos humanos en temas de organización social, laboral y campesina. Sin embargo, desde hace más de 15 años fue invitada por el obispo Raúl Vera a Saltillo, a dirigir el Centro Para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que dependía entonces de la diócesis.

Desde ahí, Blanca Martínez forjó un camino en la lucha y apoyo a las familias de personas desaparecidas. Fue pilar importante en la creación de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila-México (FUUNDEC-FUNDEM), referentes en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

Blanca Martínez fue pieza importante en la organización y acción colectiva de las familias de personas desaparecidas, enfatizando en que más que víctimas, eran personas sujetas de derechos.

afcl/LL