La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó este jueves una nueva mesa de negociación con el gobierno federal sin acuerdos sobre sus demandas centrales, mientras desplegó una jornada de protestas que incluyó la liberación de cinco casetas de peaje en los principales accesos a la Ciudad de México y en diversas entidades del país.

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) acudió a la Secretaría de Gobernación (Segob) para reunirse con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

Durante el encuentro, el gobierno federal presentó una propuesta enfocada en fortalecer PENSIONISSSTE y explorar la creación de una aseguradora pública encargada de administrar y entregar pensiones a los trabajadores retirados que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales.

La propuesta del gobierno ‘no cubre’ exigencia central de CNTE. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

De acuerdo con la Segob, el ISSSTE y la SEP, la propuesta forma parte de una estrategia para avanzar gradualmente hacia mecanismos de carácter público y solidario que beneficien a los trabajadores afiliados al sistema de cuentas individuales derivado de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

Batres Guadarrama explicó que dicha reforma sustituye el sistema solidario e intergeneracional de pensiones por un esquema basado en cuentas individuales administradas principalmente por Afore privadas.

Por ello, sostuvo que PENSIONISSSTE, al ser la única administradora pública de fondos para el retiro en el país, puede convertirse en una alternativa para mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores del Estado. Planteó, además, la posibilidad de crear una aseguradora pública que se encargue exclusivamente de administrar y entregar mensualmente las pensiones, figura que hoy no existe en el sector público mexicano.

Sin embargo, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny López, afirmó que las propuestas presentadas por el gobierno no atienden la principal exigencia de la CNTE.

“Nosotros no hemos aceptado de ninguna manera que cubra nuestra demanda central, que es la abrogación de la Ley del ISSSTE”, declaró al término de la reunión.

Mientras se desarrollaba la reunión en Gobernación, maestros participaron en una jornada nacional de liberación de casetas aprobada previamente por la Asamblea Nacional Representativa. Las acciones se concentraron en las principales entradas y salidas de la Ciudad de México, particularmente en las casetas de San Marcos, sobre la autopista México-Puebla; La Venta, en la México-Toluca, y Tlalpan, en la México-Cuernavaca.

La movilización más numerosa se registró en la caseta de Tlalpan, donde docentes provenientes principalmente de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Zacatecas levantaron las plumas de cobro y permitieron el paso libre de vehículos durante casi cuatro horas.

La protesta se inició alrededor de las 10:40 horas y se prolongó durante buena parte de la tarde.

Aproximadamente una hora después del inicio de la acción arribaron cuatro unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y dos autobuses del corredor Tlalpan-Xochimilco con más integrantes de la Coordinadora para reforzar la protesta.

Operadores de las unidades señalaron que trasladaron a los manifestantes desde el Centro Histórico de la Ciudad de México hasta la caseta.