Comerciantes ambulantes aprovecharon los bloqueos en el Centro Histórico de la Ciudad de México para vender sus productos, ante el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Además de esquivar lazos, casas de campaña y lonas, los transeúntes caminan por un laberinto en las calles de la zona rodeando mesas y bolsas con mercancía que anuncian los vendedores.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que el bloqueo de la CNTE está entre las calles de Venustiano Carranza y Belisario Domínguez, así como de Eje Central hasta Simón Bolívar, donde empieza el perímetro de vallas metálicas que limitan el acceso al Zócalo de la capital.

El comercio informal se expandió a lo largo de esa área, incluso dentro del campamento de la Coordinadora, donde ofrecen artículos como calcetines, pantalones, playeras de futbol, carteras, bolsas, cinturones, aguas de sabores y tlayudas hechas al comal.

Hay distintos tipos de vendedores, desde los que colocan mesa y sillas, los que ponen un plástico con mercancía sobre la banqueta y los que ofrecen sus productos mientras caminan. “No se moje, maestro, aquí está el impermeable para las lluvias”, gritaba un hombre.

Entre la variedad de productos destaca un puesto improvisado con collares, aretes y anillos de color plateado, así como otro donde se venden boinas de color rojo con una estrella al centro, así como playeras con el estampado del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que “no va a caer en provocaciones”, pues “no queremos más violencia”. Anunció que el gobierno abrirá cuatro accesos para que los clientes ingresen a las calles y reforzamiento de la seguridad con 800 elementos.