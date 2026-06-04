A una semana de que inicie el Mundial de futbol, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró que este evento deportivo mostrará al mundo lo que es América del Norte, por la organización en conjunto con Canadá.

A través de sus redes sociales, Johnson externó que hay compromiso en que la Copa FIFA 2026 sea "la más segura y memorable".

"Estamos entusiasmados por lo que será el evento deportivo más grande de la historia. Juntos, nuestros tres países mostraremos al mundo lo que América del Norte puede lograr cuando trabajamos hombro con hombro.

Lee también EU no ha notificado a México sobre retiro de visas a Durazo y Villarreal: SRE; "hay diálogo con embajador Johnson", asegura

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Foto: Especial

"Estamos comprometidos a hacer de esta no solo la Copa Mundial más grande de todos los tiempos, sino también la más segura y memorable", escribió.

Agregó que más que un torneo, "esta es una celebración de los lazos entre nuestros pueblos que unen a nuestras naciones y del futuro más prometedor que estamos construyendo junto".

Johnson aprovechó para publicar una imagen junto al embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, y una de él con el balón trionda en la embajada estadounidense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm