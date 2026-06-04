Ante el presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, el canciller Roberto Velasco indicó que no ha habido ninguna comunicación por parte de Estados Unidos.

"No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto ni extraoficial. Es un tema del que haya una comunicación por parte del gobierno de Estados Unidos", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En conferencia de prensa por la visita del primer ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, Velasco comentó que hay un diálogo con respeto con el embajador Ronald Johnson, quien expresó que "la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos".

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"Siempre hay un tono de respeto, de cordialidad con todos los países con los que tenemos relaciones, que son la gran mayoría.

"México es un país que busca mantener con todos los países del mundo y por supuesto que, parte de ello es el respeto mutuo siempre en los diálogos que tenemos", comentó.

Al evitar responder acerca de la carta que publicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en la que pidió que regrese "el otro Trump", Velasco externó su respeto al exmandatario federal.

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