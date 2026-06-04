El canciller Roberto Velasco respondió a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien en su reciente visita a México declaró que las principales amenazas a la soberanía mexicana no provienen de España, Estados Unidos ni de figuras como Hernán Cortés o Isabel la Católica, más bien del crimen organizado, el “populismo autoritario” y una “mentalidad de dependencia”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló las críticas de la legisladora española a la soberanía de México, en el marco del décimo aniversario de los Consejos Consultivos Nacionales de Grupo Salinas en la Universidad de la Libertad.

"Hay una costumbre que se ha vuelto frecuente de que vengan visitantes a decirnos en México a los mexicanos quiénes somos.

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"Realmente, hace unas semanas fue Isabel Díaz Ayuso, ahora fue Cayetana Álvarez quien viene a advertirnos de estas amenazas a la soberanía que ella ve. Y yo creo que hay que detenerse primero en la paradoja que es que hablen de que México es un país tan peligroso; sin embargo, visitan continuamente nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias y yo creo que eso habla muy bien de México (...)", comentó el canciller durante la visita del primer ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

"Nosotros, cuando hablamos de soberanía, hablamos de algo que se ha mantenido a través de los siglos y que viene previo incluso a 1521. Que viene de culturas milenarias que siguen vivas y que no sólo siguen vivas, sino que hablan de cientos y miles de años de tradiciones de las que nos sentimos muy orgullosos y una historiadora pues debería de saber eso", agregó.

Acerca de La Conquista, Velasco expresó que "vemos con una sonrisa esta idea de que se vino aquí a avanzar la civilización".

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Con relación a la soberanía, subrayó que la "no es un concepto cualquiera: "Es un concepto que ni cinco siglos lograron borrar de estas civilizaciones tan antiguas, de estas tradiciones tan antiguas. Y pues no es un concepto que simplemente estemos defendiendo, es un concepto que siempre va a seguir en pie para nosotros".

Reiteró que nuestro país está abierto siempre al diálogo, al entendimiento, a la profundización de la comprensión de la historia y de las culturas.

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