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La Selección Mexicana afronta este jueves 4 de junio su último partido amistoso rumbo al Mundial 2026, cuando reciba a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. El encuentro, programado a las 20:00 horas, no es cualquier preparación: es el ensayo general antes del debut mundialista contra Sudáfrica el 11 de junio.
El equipo de Javier Aguirre llega con buenas sensaciones. El Tri acumula siete partidos sin perder, incluyendo victorias recientes ante Ghana (2-0) y Australia (1-0), además de empates frente a Portugal y Bélgica.
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Aunque Serbia no estará en el Mundial 2026, el cuadro europeo representa una prueba exigente por su estilo físico y competitivo.
SIGUE AQUÍ LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
FIN DEL PRIMER TIEMPO
MIN 47 - GOOOOL DE MÉXICO
Un error de Serbia le da la ventaja a México
MIN 33 - GOOOOL DE MÉXICO
Johan Vásquez iguala el marcador con un remate de cabeza
MIN 19 - GOOOOL DE SERBIA
El equipo europeo se adelanta en el marcador
MIN 15 - MÉXICO MUY CERCA
El equipo mexicano es el que más intenta abrir el marcador
MIN 10 - LA AFICIÓN CON LA SELECCIÓN
La gente en el estadio apoya al equipo de Javier Aguirre que lleva el control del juego
COMIENZA EL PARTIDO
Suena el Himno Nacional
ASÍ LLEGÓ MÉXICO
ASÍ LLEGÓ SERBIA
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