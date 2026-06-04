La Selección Mexicana afronta este jueves 4 de junio su último partido amistoso rumbo al Mundial 2026, cuando reciba a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. El encuentro, programado a las 20:00 horas, no es cualquier preparación: es el ensayo general antes del debut mundialista contra Sudáfrica el 11 de junio.

El equipo de Javier Aguirre llega con buenas sensaciones. El Tri acumula siete partidos sin perder, incluyendo victorias recientes ante Ghana (2-0) y Australia (1-0), además de empates frente a Portugal y Bélgica.

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Aunque Serbia no estará en el Mundial 2026, el cuadro europeo representa una prueba exigente por su estilo físico y competitivo.

SIGUE AQUÍ LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

FIN DEL PRIMER TIEMPO

MIN 47 - GOOOOL DE MÉXICO

Un error de Serbia le da la ventaja a México

MIN 33 - GOOOOL DE MÉXICO

Johan Vásquez iguala el marcador con un remate de cabeza

MIN 19 - GOOOOL DE SERBIA

El equipo europeo se adelanta en el marcador

MIN 15 - MÉXICO MUY CERCA

El equipo mexicano es el que más intenta abrir el marcador

MIN 10 - LA AFICIÓN CON LA SELECCIÓN

La gente en el estadio apoya al equipo de Javier Aguirre que lleva el control del juego

COMIENZA EL PARTIDO

Suena el Himno Nacional

¡Suena el Himno Nacional! 🇲🇽



El estadio Nemesio Diez entona las estrofas del Himno Nacional Mexicano pic.twitter.com/vmb7RemGfz — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 5, 2026

¡Los once elegidos para el partido final de la #ÚltimaEscala! 1️⃣1️⃣



Estos son los jugadores que dejarán todo en la cancha hoy ante Serbia. 🇲🇽🆚🇷🇸



La #Alineación es presentada por @Corona_Futbol.



*Publicidad para México* pic.twitter.com/554fTYG6xB — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 5, 2026

ASÍ LLEGÓ MÉXICO

¡México, México! 💚🤍❤️



Llegó la Selección Mexicana al 🏟️ Nemesio Díez y así los recibe la afición 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/Fzc4JvQA3j — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 5, 2026

ASÍ LLEGÓ SERBIA