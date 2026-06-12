Elon Musk se convirtió este viernes en la primera persona del mundo en alcanzar una fortuna de un billón de dólares, tras un fuerte repunte de las acciones de su empresa SpaceX en su debut bursátil en Wall Street, de acuerdo con informaron medios estadounidenses.

Las acciones de la compañía de tecnología e inteligencia artificial se dispararon más de 21% en las primeras operaciones, elevando la riqueza estimada de Musk por encima del billón de dólares, de acuerdo con Bloomberg y CNBC.

Musk controla alrededor del 42% del capital de SpaceX y es dueño de Tesla, X y xAI.

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