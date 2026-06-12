SpaceX inició su primer día como empresa que cotiza en Wall Street, tras la mayor oferta pública inicial de la historia, con la promesa de su fundador, Elon Musk, de llevar a la humanidad a Marte.

"SpaceX quiere poder llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk durante un evento de lanzamiento en Starbase, Texas.

Previo a la apertura de Wall Street, dijo que SpaceX busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una "civilización multiplanetaria".

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"Siempre habrá problemas en la Tierra que querremos resolver, pero también tiene que haber cosas que te entusiasmen por el futuro y que te hagan levantarte por la mañana porque no puedes esperar a ver qué pasa después", dijo Musk.

También reiteró su intención de "hacer que los emocionantes futuros de ciencia ficción sobre los que hemos leído se vuelvan reales".

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"De eso se trata SpaceX: de quitarle la 'ficción' a la ciencia ficción y crear un futuro emocionante e inspirador para todos", agregó el magnate, también propietario de Tesla y X, antes Twitter.

Sobre la salida a bolsa de SpaceX, recordó que cuando fundó la empresa le daba "menos de un 10%" de probabilidades de éxito, pero consideró que era necesario intentarlo porque, de lo contrario, "nunca seremos una civilización verdaderamente espacial".

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SpaceX debuta en Wall Street

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero de la compañía, Bret Johnsen, participaron en Nueva York en el tradicional toque de campana de apertura del Nasdaq, mientras que Musk siguió el acto desde Texas, acompañado por empleados y colaboradores de la empresa.

Ambos grupos celebraron de forma simultánea el debut bursátil de la compañía entre aplausos y vítores, en una jornada llamada a marcar un hito para la firma.

Está previsto que la compañía comience a cotizar a lo largo de la jornada. Una vez que el banco coordinador determine que existe suficiente equilibrio entre la oferta y la demanda, se fijará el primer precio de negociación.

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SpaceX es la primera en salir a bolsa de un grupo de grandes firmas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) encabezadas por Anthropic, que tiene una valoración privada de 965 mil millones, OpenAI (850 mil millones), ambas posiblemente este año, así como Perplexity (20 mil millones), en 2028.

SpaceX lanza su cohete Falcon 9

Poco antes de su histórica salida a bolsa, SpaceX lanzó este viernes su célebre cohete Falcon 9, el más utilizado en el mundo.

El cohete despegó a las 8H37 hora local (12H37 GMT) desde Cabo Cañaveral, Florida, transportando 29 satélites Starlink, también fabricados por SpaceX, que complementarán la constelación de más de 10 mil satélites de internet que la compañía ya ha desplegado en órbita.

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El cohete Falcon 9 realizó más de 600 vuelos hasta la fecha, un récord, y ha transformado el mercado del lanzamiento de satélites comerciales y militares al reducir significativamente sus costos.

Su novedad reside en que este lanzador es parcialmente reutilizable. El propulsor utilizado este viernes volaba por vigésima séptima vez.

Wall Street abre al alza, marcada por Space X y posible acuerdo EU-Irán

La Bolsa de Nueva York abrió el viernes en ligera alza, iniciando con entusiasmo mesurado una jornada marcada por la histórica salida a bolsa de SpaceX y el renovado optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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En las primeras horas de la sesión, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.58%, el Nasdaq Composite, de fuerte tono tecnológico, avanzó un 0.01%, y índice ampliado S&P 500 ganó un 0.18%.

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