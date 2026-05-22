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SpaceX lanzó con éxito el viernes la última versión de su gigantesco cohete Starship para un vuelo de prueba crucial para la empresa de Elon Musk, que prevé su salida a Bolsa, y después de que un intento la víspera debiera cancelarse por problemas técnico
El Starship, de 124 metros de altura, despegó desde Texas.
Las dos partes del aparato parecen haberse separado como estaba previsto, pero el propulsor no completó una combustión necesaria para dirigirse hacia un aterrizaje controlado, declaró el portavoz de la empresa, Dan Huot, durante la retransmisión en directo del lanzamiento.
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Más tarde, la nave espacial Starship logró una hazaña asombrosa: conseguir enderezarse y completar un amerizaje controlado en el Océano Índico, a pesar de operar sin uno de sus seis motores.
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