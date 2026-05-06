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anunció el miércoles una alianza con SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, para utilizar toda la capacidad de cómputo de su centro de datos Colossus One, dedicado hasta ahora a la inteligencia artificial (IA) del multimillonario estadounidense.

Este nuevo acuerdo permitirá a Anthropic duplicar los límites de uso de Claude Code para sus suscriptores de los planes Pro, Max, Team y Enterprise, indicó Ami Vora, directora de productos de la compañía.

La empresa está bajo fuertes presiones para atender la creciente demanda en su competencia con , el creador del ChatGPT.

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"Estamos haciendo esto posible al ampliar nuestras alianzas de computación. Nos asociamos con para utilizar toda la capacidad de su centro de datos Colossus One, y estamos invirtiendo esto directamente en beneficio de los desarrolladores individuales y de los pequeños equipos", declaró sobre el escenario de la conferencia anual para desarrolladores de Anthropic en San Francisco.

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gs/rmlgv

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