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La compañía, propiedad de Elon Musk, presentó este miércoles una solicitud de exención fiscal para construir una planta de fabricación de chips en .

Las instalaciones, que la empresa proyecta supondrán una inversión inicial de 55 mil millones de dólares, forman parte del proyecto 'Terafab', anunciado por Musk el mes pasado, que busca producir chips para SpaceX, xAi y , todas empresas tecnológicas propiedad de Musk.

Así lo señaló una notificación de audiencia pública emitida hoy por el condado de Grimes, a las afueras de Houston, donde se adelantó que la municipalidad estudiaría una solicitud de un acuerdo de exención fiscal de SpaceX.

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Terafab, indicó el documento, se presenta como una "inversión transformadora en la capacidad de fabricación de semiconductores" en y tendrá un costo final de hasta 119 mil millones de dólares.

El proyecto, en el que las empresas decolaborarán con la tecnológica Incel, tienen como objetivo producir 1 TW/año de capacidad de cómputo para impulsar futuros avances en inteligencia artificial y robótica.

En concreto, Terafab fabricará dos tipos de chips, uno para los vehículos eléctricos, los Optimus, ambos producidos por Tesla, y otro para los proyectos aeroespaciales de SpaceX.

Según indicó el propio Musk en su cuenta de la plataforma X en marzo, sus empresas están considerando "varias ubicaciones" para construir Terafab, una planta que requerirá "miles de acres y de 10GW de energía a plena capacidad".

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