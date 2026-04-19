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BEIJING — Un que ganó una media maratón para robots en Beijing el domingo corrió más rápido que el récord mundial humano, en una muestra de los avances tecnológicos de China.

El ganador, de Honor, un fabricante chino de smartphones, completó la carrera de 21 kilómetros (13 millas) en 50 minutos y 26 segundos, según una publicación en WeChat del Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Beijing, también conocida como, donde arrancó la carrera.

Ese tiempo fue más rápido que el del actual poseedor del récord mundial humano, el ugandés Jacob Kiplimo, quien completó la misma distancia en unos 57 minutos en marzo, en la carrera de ruta de Lisboa.

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La actuación del robot marcó un avance significativo respecto de la carrera inaugural del año pasado, en la que el robot ganador terminó en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos.

Pero la carrera no estuvo exenta de contratiempos: un robot se desplomó en la línea de salida y otro chocó contra una barrera.

Beijing E-Town indicó que alrededor del 40% de los robots recorrieron el circuito de forma autónoma, mientras que los demás fueron controlados a distancia.

El medio estatal Global Times informó que un robot aparte de Honor, controlado a distancia, fue el primero en cruzar la meta en 48 minutos y 19 segundos. Pero señaló que el ganador utilizó navegación autónoma y recibió el campeonato conforme a las reglas de puntuación ponderada del evento.

La televisora estatal CCTV reportó que los segundos clasificados, que también eran de Honor y usaron navegación autónoma, terminaron la carrera en aproximadamente 51 minutos y 53 minutos, respectivamente. Un robot actuó como agente de tránsito para dirigir a los participantes con gestos de brazo y su voz, añadió CCTV.

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En China, la tecnología se ha convertido en un ámbito de competencia con Estados Unidos con implicaciones para la seguridad nacional. El plan quinquenal más reciente de Beijing promete “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”. Acelerar el desarrollo de productos como los robots humanoides y sus aplicaciones forma parte del plan 2026-2030 de la segunda economía más grande del mundo.

El grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia, con sede en Londres, clasificó recientemente a tres empresas chinas; AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp., como los únicos proveedores de primer nivel en su evaluación global por número de envíos de robots inteligentes corporizados de uso general.

Las tres distribuyeron más de mil unidades de esos robots el año pasado, y las dos primeras compañías enviaron más de cinco mil unidades, indicó el reporte.

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