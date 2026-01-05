Un robot de LG Electronics tuvo la oportunidad de hablar a la audiencia en la conferencia LG World Premiere, previa al inicio del Cosumer Electronics Show 2026 en las Vegas. El androide llamado CLOiD explicó cómo puede ayudar a integrar los electrodomésticos para realmente ayudar a los usuarios a reducir una de las tareas que más ocupan a las personas como el cuidado de hogar.

LG tiene una visión llamada Zero Labor Home o un "hogar sin quehaceres", en la que se integra el nuevo modelo de robot LG CLOiD. Este robot tiene dos brazos articulados y manos de cinco dedos para realizar tareas delicadas y precisas como abrir la puerta de la lavadora para depositar la ropa en ésta, lo cual hizo en vivo para los asistentes a la conferencia.

Incluso el robot interrumpió la ponencia de uno de los ejecutivos de la marca porque detectó que el calor en el escenario era alto y consideró que el humano podría necesitar hidratarse. Mientras el ejecutivo Steve Scarbrough, director de Eco Soluciones de LG, bebía el agua, el robot CLOiD resumió a conferencia indicando que: “El futuro que compartimos hoy es uno donde la tecnología apoya silenciosamente a las personas de maneras significativas. Con el enfoque de IA en Acción de LG, la vida cotidiana se vuelve mejor, más significativa y humana”.

LG lleva la felicidad a casa con un robot que te hace el “quehacer”. Imagen: LG

“LG lleva ya casi una década haciendo robots que te ayudan a llevar comida en los restaurantes que ya están en países como Corea o ves funcionando en los aeropuertos y te ayudan a llevarte a tu sala. La parte relevante es que buscamos que tú trabajes menos o te liberes lo mayor carga posible en tu casa”, dijo Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa de LG Electronics México.

Agregó que hay un componente llamado LG actuators que son articulaciones con engranes inteligentes que permiten hacer realidad dispositivo inteligentes como los robots, “por eso hablamos de un espacio abierto y colaborativo en la que también podamos ser proveedores de este tipo de soluciones inteligentes en la industria”, mencionó.

Soluciones aplicadas a la vida

Durante conferencia principal de LG, Lyu Jae-cheol el nuevo global CEO de la compañía, planteó una pregunta: ¿Qué pasaría si la IA pudiera salir de la pantalla y empezara a trabajar para nosotros en la vida real? La respuesta de la marca es una visión del hogar con cero quehaceres, una tendencia en la cual los dispositivos inteligentes se convierten en "agentes" y esos electrodomésticos operan como un sistema de IA único que gestiona las tareas diarias de sus usuarios con el objetivo de devolverle a los clientes el tiempo.

Bajo el lema de “IA en Acción”, Lyu destacó tres pilares fundamentales de su estrategia de Inteligencia Afectiva que se ha transformado en una IA orientada a la acción con productos basados en la excelencia tecnológica y un ecosistema orquestado que se extiende más allá del hogar hacia vehículos y espacios comerciales.

Bajo este esquema hay soluciones como un control del televisor que reconoce la voz de cada miembro de la familia y ajusta la programación con base en sus gustos. Otro ejemplo es un refrigerador que entiende el lenguaje natural y ofrece recomendaciones personalizadas para preparar recetas o guardar de mejor forma los alimentos.

LG mostró cómo funciona su IA en la vida real con un ejemplo en el cual un usuario de camino a casa avisa al robot que pronto llegará a casa a través de la aplicación de ThinQ y, basándose en la rutina de ejercicio del usuario y el pronóstico de lluvia, LG CLOiD sugiere un entrenamiento en interiores en lugar de salir a correr.

Además, que antes de que llegue, LG CLOiD ajustó el aire acondicionado, sacó la ropa deportiva de la secadora, dobló la ropa y organizó los platos reduciendo el esfuerzo físico y la carga mental.

Expansión en el auto

LG detalló cómo su Inteligencia Afectuosa se extiende en soluciones para vehículos impulsadas por IA de LG, transformando los vehículos en espacios personalizados con IA generativa, sistemas de seguimiento de la mirada y pantallas adaptativas.

Con las pantallas de LG en los interiores se puede transformar el interior de una cabina con tecnología que ganó premio Best of Innovation de CES 2026. La propuesta de esta marca convierte la cabina del auto en un entorno inmersivo mediante pantallas OLED transparentes en el parabrisas, sistemas de monitoreo interno que responden a la mirada del pasajero y entretenimiento que genera una experiencia sensorial basada en el paisaje exterior.

LG presentó la plataforma HPC (High-Performance Computing) Lite en alianza con aiMotive, bajo el lema "Coches más inteligentes, mejores viajes". Esta arquitectura unifica el entretenimiento y los sistemas de asistencia al conductor (ADAS) en un solo chip. La plataforma permite una conducción automatizada sin mapas HD, actuando como un copiloto inteligente capaz de reconocer semáforos, ajustar la velocidad y asistir en adelantamientos, facilitando la transición hacia los Vehículos Definidos por Software.

