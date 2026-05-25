La aeronave Psyche de la NASA, logró un exitoso e histórico sobrevuelo de Marte el pasado 15 de mayo, en camino a su siguiente destino: un asteroide rico en metales, también llamado "Psyche", que se encuentra situado en el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter.

Para realizarlo, la nave espacial aprovechó la asistencia gravitacional de Marte para ganar velocidad y ajustar su plano orbital sin consumir su propio combustible.

Durante el sobrevuelo, la nave Psyche pasó a 4 mil 609 kilómetros de la superficie del Planeta Rojo y recibió un impulso de velocidad de mil 600 kilómetros por hora. "Ahora estamos en la trayectoria correcta para llegar al asteroide Psyche en el verano (austral) de 2029", comentó Don Han, líder de navegación de esta misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA.

Lee también NASA revela datos del hundimiento en CDMX; ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Este sobrevuelo de "asistencia gravitacional" utilizó la atracción del Planeta Rojo para aumentar la velocidad de la nave espacial y ajustar su trayectoria en su camino para explorar el misterioso asteroide rico en metales Psyche. Foto: NASA

Aeronave Psyche captura nuevas imágenes de Marte

Aunque no era el objetivo principal de esta misión, el sobrevuelo a Marte le ha permitido a la aeronave Psyche capturar imágenes nunca antes vistas del planeta marciano.

Ya que la aeronave se acercó a Marte desde un ángulo de fase elevado, en los días previos a la aproximación, el planeta lucía como una media luna delgada y la luz solar se reflejaba en la superficie, iluminándolo. En la imagen, esta franja se extiende más allá del disco del planeta, un efecto causado por la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera polvorienta de Marte.

“Hemos capturado miles de imágenes de la aproximación a Marte, así como de la superficie y la atmósfera del planeta, en el acercamiento máximo. Este conjunto de datos nos brinda oportunidades únicas e importantes para calibrar y caracterizar el funcionamiento de las cámaras, así como para poner a prueba las versiones preliminares de nuestras herramientas de procesamiento de imágenes, las cuales están siendo desarrolladas para su uso en el asteroide Psyche”, dijo Jim Bell, líder de operaciones del generador de imágenes de la misión en la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés).

Lee también ¿Qué alimentos ayudan a tu salud cardiovascular?; cuida tu corazón con estos consejos

Marte en fase creciente, capturada el 15 de mayo de 2026, aproximadamente a las 5:03 a.m. PDT (hora del Pacífico) por la misión Psyche de la NASA mientras se aproximaba al planeta para recibir una asistencia gravitacional. La imagen ha sido procesada para obtener una vista en color natural utilizando datos en rojo, verde y azul provenientes del instrumento generador de imágenes multiespectrales. Foto: NASA

El casquete polar sur: una capa de agua helada

Una de las imágenes de mayor resolución tomadas por Psyche muestra una captura de Marte casi "lleno", hecha poco después de la máxima aproximación de la aeronave al planeta.

La foto incluye una vista del casquete polar sur del Planeta Rojo con una capa de hielo de agua que se extiende a lo largo de 700 kilómetros de ancho.

Esta extensión es casi igual a la distancia que hay de la CDMX a Puerto Escondido o a Monterrey en línea recta.

Lee también Vuelo con influencers regresa a CDMX tras falla técnica en el avión; Wendy Guevara, Bebeshita y Pedrito Sola narran el incidente en redes

Casquete polar sur de Marte, una capa de hielo de 700 kilómetros. Foto: NASA

Vetas y cráteres en Syrtis Major, la meseta volcánica de Marte

Otras capturas muestran la superficie de Marte con vetas que se han formado por la acción del viento sobre los cráteres de impacto en la región de Syrtis Major. En esta provincia volcánica del planeta, las vetas eólicas se extienden a lo largo de unos 50 kilómetros. Los grandes cráteres que se observan al centro de la parte inferior de la imagen tienen un diámetro de alrededor de 50 kilómetros.

Vetas de viento de 50 km en Syrtis Major. Foto: NASA

Estas imágenes revelan información sobre la dirección dominante del viento en esa latitud de la superficie marciana y ofrecen a los científicos pistas sobre los patrones climáticos pasados y actuales de Marte.

Vista a color realzado del gran cráter de doble anillo Huygens (arriba a la derecha), que tiene un diámetro aproximado de 470 kilómetros, y de las tierras altas del sur a los alrededores, densamente cubiertas de cráteres. Foto: NASA

También te interesará:

"Manuel Bartlett, autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía"; Javier Coello Trejo reveló la verdad tras el crimen

Beca Rita Cetina: ¿cómo utilizar el nuevo buscador de folio?; consulta aquí la guía

Vidrios sin manchas; paso a paso para hacer tu propio limpiador ecológico que no raya

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

ngmu