Mantener una buena salud cardiovascular no depende únicamente del ejercicio o de evitar el estrés. La alimentación juega un papel fundamental para proteger el corazón, reducir el riesgo de enfermedades y mejorar la calidad de vida.

Los especialistas en nutrición y cardiología coinciden en que algunos alimentos contienen nutrientes esenciales que ayudan a controlar el colesterol, la presión arterial y la inflamación, factores relacionados con padecimientos cardíacos.

Más allá de las dietas estrictas o la prohibición de alimentos altos en grasas saturadas, el consumo de algunos alimentos puede ser de vital para cuidar tu corazón de afectaciones como cardiopatía coronaria, arritmias e insuficiencia cardiaca.

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Hierro y salud cardiovascular. Fuente: Freepik

¿Qué alimentos benefician al corazón?

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la principal agencia de investigación biomédica y de salud pública de Estados Unidos, estos son los alimentos con mayor influencia en la salud cardiovascular:

Alimentos con alto contenido proteico

Los pescados con alto contenido de ácidos grasos omega-3 como el salmón, atún, sardina y trucha son conocidos por ayudar a disminuir los triglicéridos y los procesos inflamatorios, además de favorecer la circulación sanguínea. También se recomienda el consumo de carnes magras y huevo.

Frutas y verduras

Consumir alimentos como espinaca, brócoli, jitomate, zanahoria, naranja, manzanas, plátanos, peras y frutos rojos aportan antioxidantes, fibra y vitaminas que ayudan a proteger las arterias.

Avena y granos integrales

La avena, el arroz integral, pan, tortillas y otros cereales integrales ayudan a reducir el colesterol "malo" (LDL) gracias a su alto contenido de betaglucano, una fibra soluble que forma un gel en el intestino y facilita la eliminación de ácidos biliares ricos en colesterol.

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Pérdida de peso y salud cardiovascular. Fuente: Freepik

Frutos secos y semillas

Las nueces, almendras y pistaches contienen grasas saludables, fibra, esteroles vegetales y vitamina E que pueden contribuir a disminuir el riesgo cardiovascular cuando se consumen con moderación.

Legumbres

Los frijoles, arvejas, lentejas y garbanzos son una fuente importante de proteína vegetal, magnesio, potasio y fibra soluble, además de ser bajos en grasas saturadas.

Aceite de oliva

Este ingrediente básico de la dieta mediterránea contiene grasas monoinsaturadas que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol.

Consejos para cuidar tu corazón

Además de incluir alimentos saludables en la dieta diaria, expertos recomiendan seguir estos hábitos:

Reducir el consumo de sal y alimentos ultraprocesados.

y Evitar bebidas azucaradas y exceso de grasas saturadas.

y exceso de grasas saturadas. Realizar actividad física al menos 30 minutos al día.

al menos 30 minutos al día. Dormir adecuadamente y controlar el estrés .

adecuadamente y controlar el . No fumar y moderar el consumo de alcohol.

y moderar el Acudir periódicamente a revisiones médicas.

Controla el tamaño de las porciones entu plato.

Pérdida de peso y salud cardiovascular. Fuente: Freepik

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Los factores como la mala alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo aumentan el riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Por ello, adoptar hábitos saludables desde edades tempranas puede marcar una diferencia importante en la prevención de estos padecimientos y contribuir a una vida más larga y saludable.

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