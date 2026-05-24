Los gatos suelen ser expertos en ocultar signos de dolor o enfermedad. Esta particularidad se debe a que aún guardan ciertas similitudes con sus antepasados felinos silvestres, que evitaban ser vulnerables para no convertirse en presa fácil de otros animales.

Uno de los signos más particulares, conocidos y pasados por alto en los gatos, tiene que ver con el vómito. Algunos tutores tienden a normalizarlo, atribuyéndolo a las bolas de pelo o a un comportamiento usual luego de comer en exceso, pero en los gatos este signo puede ser una señal temprana de enfermedad.

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Los gatos suelen ser expertos en ocultar signos de dolor o enfermedad, por lo que es importante estar atentos a su estado y conductas en general. Foto: Canva

¿Es normal?

Si bien los gatos pueden vomitar ocasionalmente, cuando lo hacen con frecuencia y este signo viene acompañado de pérdida de peso, decaimiento o falta de apetito, se convierte en una advertencia de que algo no está del todo bien.

Cuando un gato vomita, el animal se muestra inquieto, aumenta la salivación, adopta una postura peculiar, contrae el abdomen y empieza a tener arcadas para lograr expulsar contenido del estómago. Muchas veces suele confundirse con la regurgitación que se da sin esfuerzo y que, en la mayoría de los casos, lo que se expulsa es contenido sin digerir que proviene del esófago. Esta sencilla diferencia puede orientar al médico veterinario hacia diagnósticos diferentes.

Otra actividad que puede orientar al profesional es que el tutor pueda tomar nota de la frecuencia, la cantidad y el tiempo en el que se presenta el vómito o la regurgitación. Aunque no es agradable, el tutor también puede notar si hay presencia de sangre, espuma blanca, color amarillento o cuerpos extraños.

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Foto: Canva

Cuando el vómito aparece esporádicamente y el gato está activo, con apetito estable y sin pérdida notable de peso, el episodio puede no ser una urgencia; sin embargo, cuando se repite varias veces en el día o en la semana, viene acompañado de diarrea, decaimiento, sed excesiva, manchas de sangre, pérdida de peso o falta de aseo de parte del gato, es necesario visitar al médico veterinario con urgencia.

Bolas de pelo

Estas son las causantes de que los tutores consideren que el vómito es algo normal en los gatos. Al acicalarse, los gatos tragan ciertas cantidades de pelo, las cuales pasan por el sistema digestivo y salen en la materia fecal.

De esta cantidad de pelo ingerido, alguna tiende a acumularse y formar las famosas bolas de pelo, que son expulsadas por el gato como si fuera vómito, pero presentan una forma de masa húmeda y cilíndrica, que a veces viene acompañada de saliva, bilis e incluso alimento.

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Los gatos se acicalan por naturaleza, lo que puede provocar el vómito de bolas de pelo. Foto: Canva

Según los médicos veterinarios de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, no es raro que los gatos expulsen bolas de pelo ocasionalmente, incluso cada una o dos semanas, pero advierten que el vómito frecuente y que venga acompañado de otros signos debe ser evaluado por el médico veterinario. Además, insisten en que las bolas de pelo no deben normalizarse ya que estas pueden causar obstrucciones o atragantamientos.

Pero, ¿qué frecuencia puede ser preocupante? Los gatos suelen cambiar de pelo cada cierto tiempo. Los gatos de pelo largo expulsan mayor cantidad de pelo que los de pelo corto, y el acto de vomitar bolas de pelo puede aumentarse en épocas de muda.

A pesar de ello, si el animal hace fuerza, pero no logra expulsar nada, si deja de comer y beber, se esconde o parece inquieto, el aumento de bolas de pelo puede deberse a estrés, alergias, problemas en la piel, enfermedades intestinales, presencia de parásitos, sobreacicalamiento, dolor o alteraciones en la función y motilidad gastrointestinal.

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Los gatos de pelo largo suelen expulsar más bolas de pelo que los que lo tienen corto. Foto: Canva

Causas del vómito

El vómito puede tener varios orígenes. Un gato puede vomitar porque comió demasiado rápido, porque hubo un cambio de alimento apresurado, por contacto con sustancias tóxicas, por parasitismo o porque comió un objeto extraño.

Las causas más graves pueden ser gastritis, enfermedades inflamatorias del intestino o problemas renales, hepáticos, pancreáticos u hormonales. No solamente hay causas fisiológicas, sino también comportamentales como ansiedad, estrés, cambios de rutina o cambios del entorno.

¿Cuándo visitar al veterinario?

La importancia está en revisar la frecuencia y analizar si el vómito viene acompañado de otros signos. Esos son los factores para tener en cuenta a la hora de decidir visitar al médico veterinario.

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¿Cuándo acudir al veterinario? Foto: Universo de la Salud Animal

De acuerdo con el Centro de Medicina Felina de la Universidad de Cornell, los tutores deben estar atentos al estado de salud del gato en general y preocuparse en caso de que el gato esté decaído, haya pérdida de peso, tenga dolor abdominal o deje de comer. Este último es uno de los signos más importantes ya que los gatos no toleran bien los ayunos prolongados, porque pueden desarrollar complicaciones hepáticas.

Adicionalmente, es importante no automedicar al gato. Muchos de los medicamentos para tratar el vómito en los seres humanos pueden llegar a ser peligrosos en los gatos y, además, los gatos no son perros pequeños, y las dosis de los medicamentos empleados para casos de vómito en perros deben supervisarse profesionalmente antes de ofrecérselas a los gatos.

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En caso de notar la persistencia de alguno de los síntomas mencionados, lleva a tu gato al veterinario lo antes posible. Foto: Canva

No intente remedios caseros, aceites, bebidas, infusiones o dietas improvisadas, ya que estos pueden empeorar el pronóstico y la salud del minino.

Algunas recomendaciones finales son:

Cepillado regular : De una a dos veces por semana en gatos de pelo corto, y hasta 4 veces en gatos de pelo largo.

: De una a dos veces por semana en gatos de pelo corto, y hasta 4 veces en gatos de pelo largo. Alimento : Evite cambios bruscos de alimento y prefiera hacerlo de manera progresiva.

: Evite cambios bruscos de alimento y prefiera hacerlo de manera progresiva. Ansiedad : Aquellos gatos que comen con ansiedad, necesitan comederos interactivos, que hagan que al animal le cueste comer de manera rápida, o también puede dividir la ración completa en varias administraciones al día.

: Aquellos gatos que comen con ansiedad, necesitan comederos interactivos, que hagan que al animal le cueste comer de manera rápida, o también puede dividir la ración completa en varias administraciones al día. Objetos extraños : Como plantas, hilos, cauchos e incluso medicamentos, deben mantenerse lejos del alcance de los gatos.

: Como plantas, hilos, cauchos e incluso medicamentos, deben mantenerse lejos del alcance de los gatos. Prevención : Mantener los esquemas de desparasitación y vacunación al día ayudará a que el origen del vómito sea infeccioso o parasitario.

: Mantener los esquemas de desparasitación y vacunación al día ayudará a que el origen del vómito sea infeccioso o parasitario. No normalizar: El vómito frecuente puede ser motivo de consulta al médico veterinario.

El cepillado regular es importante para reducir el vómito por bolas de pelo en tu gato. Foto: Yoppy

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