Tendencias | 23-05-26 | 18:45 | Actualizada | 23-05-26 | 18:45 |

Un nuevo caso de abandono animal se encuentra generando indignación en redes sociales, luego de que un hombre fue captado dejando a un cachorro al costado de una avenida en Tijuana.

El momento fue grabado por una pareja que iba transitando por el lugar de camino al trabajo, cuando un hombre en una bicicleta cruzó la avenida llamó su atención la forma tan extraña en que iba cargando a un perrito.

De repente, vieron que el hombre se orilló junto a una jardinera, en el pasto y rápidamente subió a la bicicleta para emprender la huida.

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FOTO ILUSTRATIVA: Pixabay
FOTO ILUSTRATIVA: Pixabay

Pareja se vuelve viral al rescatar a perrito abandonado en Tijuana

Ante la situación, la pareja reaccionó de inmediato y la mujer que iba como copiloto descendió del auto para ir por el cachorro, pues el pequeño ya se había bajado de la jardinera y estaba a punto de cruzar la carretera, corriendo el riesgo de ser atropellado.

Acaban de abandonarlo, lo van a atropellar...”, exclamó el conductor sorprendido.

Una vez dentro del auto, la joven abrazó al perrito mientras asimilaba lo sucedido. A pesar de la circunstancia, la pareja decidió adoptar al perrito, provocando que esta historia se volviera viral en la red.

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dcs

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