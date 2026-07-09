Bonnie Tyler falleció este miércoles 8 de julio a los 75 años de edad en Faro, Portugal, pero su legado musical prevalecerá no solo en sus discos, sino en las decenas de series y películas en las que se usaron sus canciones.

La británica fue una de las voces más reconocidas de la música con covers de temas como "Eclipse total del Amor" en voz de Yuridia en 2006 o bien, "Yo quiero un héroe" que en Latinoamérica fue interpretada por Simone Brook en el doblaje de "Shrek 2".

Son al menos 48 series y películas en las que se incluye una canción de Bonnie Tyler, siendo la más socorrida "Holding Out for a Hero", que desde 1984 y hasta 2023 fue usada de manera recurrente en las producciones de Hollywood.

Lee también "Holding Out for a Hero": La canción de Bonnie Tyler que encontró una nueva vida gracias a "Shrek 2"

Series y Películas con "Holding Out for a Hero":

"Footloose" (1984)

(1984) "The Wraith" (El aparecido) (1986)

(El aparecido) (1986) "Cortocircuito 2" (1988)

(1988) "Fuego, hielo y dinamita" (1990)

(1990) "Shrek 2" (2004)

(2004) "Chicken Little" (2005)

(2005) "Lío embarazoso" (Knocked Up) (2007)

(Knocked Up) (2007) "Angry Birds 2: La película" (2019)

(2019) "Pokémon: Detective Pikachu" (2019)

(2019) "Super Mario Bros: La película" (2023)

(2023) "Shazam! Furia de los dioses" (2023)

(2023) "Lego Marvel Avengers: Mission Demolition" (2024)

(2024) "Loki" (Temporada 2)

(Temporada 2) "Euphoria" (Temporada 2)

(Temporada 2) "La caída de la casa Usher" (Episodio 5)

(Episodio 5) "Knuckles" (Temporada 1)

(Temporada 1) "Acapulco" (Temporada 3)

(Temporada 3) "La hora del diablo" ("The Devil's Hour")

("The Devil's Hour") "Masters of the Universe: Revelation"

"Glee"

Otra de las canciones que inmortalizaron a Bonnie Tyler en la pantalla fue "Total Eclipse of the Heart", misma que incluso fue traducida al español por voces como la de Yuridia.

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Series y películas con "Total Eclipse of the Heart":

"Urban Legend" (Leyenda Urbana) (1998)

(Leyenda Urbana) (1998) "Bandidos" (Bandits) (2001)

(Bandits) (2001) "Party Monster" (2003)

(2003) "Días de escuela" (Old School) (2003)

(Old School) (2003) "El diario de Greg" (2010)

(2010) "Zombies Nazis 2" (Dead Snow 2) (2014)

(Dead Snow 2) (2014) "Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas" (2015)

(2015) "Trolls" (2016)

(2016) "Los extraños: Cacería nocturna" (2018)

(2018) "Gloria Bell" (2018)

(2018) "The Last Showgirl" (2024)

(2024) "Heads of State" (2025)

(2025) "Ready or Not 2: Here I Come" (2026)

(2026) "Grey's Anatomy" (Temporada 10, Episodio 12)

(Temporada 10, Episodio 12) "Rivals" (Temporada 1)

(Temporada 1) "Sweetpea" (Temporada 1)

(Temporada 1) "Nip/Tuck"

"Mentes Criminales" (Criminal Minds)

(Criminal Minds) "Girls5eva" (Temporada 2)

(Temporada 2) "Coronation Street"

Aunque no es un top, en tercer lugar se encuentra "It's a Heartache", que se utilizó en tres producciones como parte de su soundtrack.

"Frequently Asked Questions About Time Travel" (2009)

(2009) "Rivals" (Temporada 1)

(Temporada 1) "It's a Sin" (Miniserie)

Finalmente hubo algunas que solo se utilizaron en una ocasión o que fueron creadas por ella específicamente para una serie o película.

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Películas con otras canciones de Bonnie Tyler:

"The World Is Full of Married Men" (1979) – "The World Is Full of Married Men"

(1979) – "Metrópolis" (Versión de Giorgio Moroder, 1984) – "Here She Comes"

(Versión de Giorgio Moroder, 1984) – "La trampa" (The Trap / Razvod) (1985) – "Bound to Lose"

(The Trap / Razvod) (1985) – "Astérix conquista América" (1994) – "Say Goodbye"

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