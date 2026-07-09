La alcaldía Cuauhtémoc informó que se han atendido a más de 4 mil 100 vecinos con solicitudes ciudadanas.

En un comunicado, explicó que la edil Alessandra Rojo de la Vega visitó la colonia Doctores para atender el polígono comprendido por las calles Doctor Jiménez, Doctor José Terres, Doctor García Diego, Doctor Barragán, Doctor Martínez del Río, Eje Central Lázaro Cárdenas, Doctor Márquez, Doctor Alvear Núñez y Eje 3 Sur.

La demarcación refirió que durante el recorrido se levantaron reportes relacionados con alumbrado, bacheo, limpieza, poda, vehículos abandonados, vía pública y seguridad.

La demarcación detalló que cuando se colocó una notificación a un vehículo que presentaba condiciones de abandono, un vecino se acercó para informar que era el propietario. Foto: Especial

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Detalló que cuando se colocó una notificación a un vehículo que presentaba condiciones de abandono, un vecino se acercó para informar que era el propietario. Por lo tanto, se le explicó que debía retirar la unidad por sus propios medios dentro del plazo correspondiente para evitar que fuera trasladada al depósito vehicular.

"Todos los jueves estamos en las calles atendiendo las peticiones de las vecinas y vecinos. Ya llevamos casi 4 mil coches retirados de la vía pública. Tocamos puertas, preguntamos qué necesitan, cuáles son sus quejas y sus propuestas. Alcaldía en tus manos es el gobierno en las calles, donde siempre debió estar", señaló Rojo de la Vega.

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