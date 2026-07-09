[Publicidad]
La alcaldía Cuauhtémoc informó que se han atendido a más de 4 mil 100 vecinos con solicitudes ciudadanas.
En un comunicado, explicó que la edil Alessandra Rojo de la Vega visitó la colonia Doctores para atender el polígono comprendido por las calles Doctor Jiménez, Doctor José Terres, Doctor García Diego, Doctor Barragán, Doctor Martínez del Río, Eje Central Lázaro Cárdenas, Doctor Márquez, Doctor Alvear Núñez y Eje 3 Sur.
La demarcación refirió que durante el recorrido se levantaron reportes relacionados con alumbrado, bacheo, limpieza, poda, vehículos abandonados, vía pública y seguridad.
Lee también Cae "El Perrillas", jefe de sicarios de facción del Cártel de Tláhuac; cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino
Detalló que cuando se colocó una notificación a un vehículo que presentaba condiciones de abandono, un vecino se acercó para informar que era el propietario. Por lo tanto, se le explicó que debía retirar la unidad por sus propios medios dentro del plazo correspondiente para evitar que fuera trasladada al depósito vehicular.
"Todos los jueves estamos en las calles atendiendo las peticiones de las vecinas y vecinos. Ya llevamos casi 4 mil coches retirados de la vía pública. Tocamos puertas, preguntamos qué necesitan, cuáles son sus quejas y sus propuestas. Alcaldía en tus manos es el gobierno en las calles, donde siempre debió estar", señaló Rojo de la Vega.
[Publicidad]
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
Jufed defiende que Afores heredadas estén libres de ISR; pide preservar patrimonio de beneficiarios
Mundo
Irán informa impacto de proyectil cerca de su central nuclear; conflicto se expande con nuevos ataques
Mundo
ICE presiona a detenidos tras muerte de mexicano en Houston; LULAC denuncia intento de "autodeportación"
Tendencias
Aficionados organizan despedida histórica para la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia; ¿cuándo es?
Fútbol
Ex jugadores de Chivas y Toluca se quedan sin equipo por posibles nexos con el narco
Espectáculos
VIDEO: Conductora Alejandra Jaramillo se disculpa tras burlarse de México
Al día
“Soy víctima de la ultraderecha”: Rubén Rocha Moya reaparece tras 69 días y rechaza acusaciones
Espectáculos
LCDLFMX4: ¿Aldo Rendón será el cuarto habitante confirmado? Estas pistas lo revelarían