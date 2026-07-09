Como parte de la campaña “Siempre en el Camino”, Sergio "Checo" Pérez se ha unido con ProDynamics para generar conciencia sobre la prevención en viajes en carretera, vialidades donde todo conductor necesita mayor atención tras el volante.

Y es que realizar una inspección puede marcar la diferencia en el trayecto, y hasta evitar accidentes. Pero, ¿qué elementos se deben checar? El piloto mexicano tiene la respuesta.

¿De qué trata la campaña "Siempre en el Camino"?

Esta campaña es protagonizada por el famoso corredor de autos. Y para el nuevo capítulo de “Siempre en el Camino”, Checo Pérez se hace la pregunta que todos los conductores deben tener en mente antes de viajar: ¿qué reviso en mi auto?

"Cuando hablamos de prevención no pensamos únicamente en un vehículo; pensamos en las personas que viajan dentro de él. Detrás de cada automóvil hay una familia, una historia y alguien esperando llegar a su destino. Preparar el vehículo antes de salir es una decisión sencilla que puede marcar la diferencia durante el camino”, indica Elías Torres Núñez, director de Marketing de ProDynamics.

En esta entrega, el piloto mexicano comparte pantalla con “Chequito”, un personaje que representa su niño interior para reflexionar, con curiosidad, sobre la importancia de la prevención al salir en carretera:

Leer también Qué significa el testigo del reloj en el tablero del auto

[Publicidad]

Checo Pérez y sus 7 tips antes de conducir en carretera

No basta con cargar el equipaje y arrancar el auto; antes de iniciar tu recorrido, dedica unos minutos para verificar que los componentes clave estén en óptimas condiciones. De acuerdo con Checo Pérez, éstos son:

Llantas: verifica la presión, el desgaste y que cargues la de refacción. Frenos: comprueba que respondan correctamente, y que no presenten ruidos o vibraciones. Niveles de líquidos: el aceite, anticongelante, líquido de frenos y limpiaparabrisas. Batería: asegúrate de que se encuentre en buen estado y sin corrosión en las terminales. Luces: confirma el funcionamiento de las luces de faros, direccionales y de freno. Herramientas de emergencia: siempre carga la llanta de refacción, un gato, llave de cruz, triángulos reflejantes y cables para pasar corriente. Antes de salir descansa y planea la ruta. Ya en el recorrido, utiliza el cinturón de seguridad y evita el uso del teléfono mientras manejas.

Checo Pérez se encuentra con su versión pequeña en esta campaña de inspección preventiva de autos. Foto: Cortesía ProDynamics

¿Cómo viajar seguro por carretera?

Y la precaución al estar en el volante también es fundamental, por lo que conviene adoptar hábitos de conducción que te permitan llegar sano y salvo, por ejemplo:

Toma una postura adecuada: Ford explica que, para reducir riesgos, es básico mantener una postura adecuada. Apoya tu espalda y cabeza en el respaldo, y extiende tus brazos de manera vertical hacia adelante hasta que tus muñecas lleguen a la parte superior del volante.

Respeta los límites de velocidad : Para evitar contratiempos, respeta los límites indicados en los señalamientos.

: Para evitar contratiempos, respeta los límites indicados en los señalamientos. Conoce los señalamientos: los preventivos que eventos próximos en la carretera, los restrictivos señalan los límites de velocidad permitidos, y los informativos indican qué tan cerca se encuentra una gasolinera o qué tan lejos está la próxima salida.

Llena el tanque: el fabricante Toyota recomienda llenar el tanque antes de salir porque nunca sabes dónde está la próxima estación de carga. Y no dejes que llegue a la reserva.

Equipaje seguro: según el blog del Gobierno de México, si tu carro tiene canastilla de viaje, asegúrate que esté bien cerrada y asegurado, así evitarás un accidente. Y en caso de que uses la cajuela, procura que la carga quede distribuida de manera equitativa.

Toma una curva correctamente: desacelera antes de tomarla (nunca aumentes la velocidad dentro de ella), y en el punto central comienza a acelerar progresivamente para mantener estabilidad.

Viajar en auto es una de las maneras más cómodas de desplazarte; sin embargo, tal como lo aconseja Checo Pérez, realizar una revisión preventiva es básico para conductores y hasta pilotos experimentados.

[Publicidad]

Leer también Marketplace de autos: cómo funciona y qué lo diferencia de un clasificado común

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters