Seat busca ganar la batalla en el segmento de los SUV presentando su nueva versión del Arona 2027. Este auto incorpora sistemas de seguridad, equipamiento práctico, diseño atractivo y tecnología de primera.

Gracias a ello, es una de las opciones más atractivas y accesibles que los conductores pueden encontrar en el mercado. Así que si quieres conocer sus versiones, en Autopistas te los compartimos.

¿Cómo es el Seat Arona 2027?

El Seat Arona 2027 se vende en dos versiones: Style y Fr. Ambas cuentan con un motor de 4 cilindros y 1.6 L que les otorgan una potencia de 110 caballos de fuerza, 5,800 revoluciones por minuto y 112 libras-pie de torque.

Y con su transmisión Tiptronic de 6 puede alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h, así como una aceleración de 0 a 100 km/h en 11.6 segundos. Mientras que su rendimiento de combustible combinado es de 16.8 km/l.

El Seat Arona 2027 es apto para viajes cotidianos y en familia. Foto: Seat

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¿Cómo son las versiones del Seat Arona 2027?

De manera particular, cada versión ofrece atributos únicos:

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SEAT Arona Style 2027

La versión Style está orientada a quienes buscan un SUV urbano con una combinación equilibrada de diseño, comodidad y tecnología.

Su propuesta se centra en ofrecer una experiencia práctica para el uso diario, manteniendo una imagen moderna y un nivel de equipamiento pensado para facilitar la conducción y mejorar el confort de los ocupantes.

Como principales atributos podemos mencionar:

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Diseño exterior: presenta un diseño contemporáneo con líneas renovadas que refuerzan su aspecto urbano. Incorpora rines de aluminio maquinado de 16" Design, los cuales complementan la estética del vehículo.

Diseño interior: En el habitáculo, ofrece un ambiente más refinado gracias a las nuevas molduras decorativas y a las salidas de aire con iluminación, elementos que aportan una sensación de mayor modernidad.

Tecnología y conectividad: destaca una pantalla táctil a color de 9.2", diseñada para centralizar las funciones de infoentretenimiento del vehículo. También incorpora una cámara de estacionamiento trasera, que facilita las maniobras de aparcamiento y mejora la visibilidad al conducir en reversa.

Seguridad: incorpora faros Full LED, los cuales ofrecen una mejor iluminación durante la conducción nocturna y favorecen la visibilidad del camino.

Full LED, los cuales ofrecen una mejor iluminación durante la conducción nocturna y favorecen la visibilidad del camino. Equipamiento: pantalla táctil de 9.2", cámara de estacionamiento trasera, faros Full LED, nuevos acabados interiores con molduras renovadas y salidas de aire iluminadas, además de rines de aluminio maquinado de 16".

SEAT Arona FR 2027

Por otra parte, la versión FR es la variante de carácter deportivo dentro de la gama Arona 2027. Conserva el equipamiento tecnológico principal del modelo, pero incorpora elementos exclusivos de diseño que le brindan una imagen dinámica, moderna y personalizable.

Entre sus principales atributos se encuentran:

Diseño exterior: se distingue por sus rines de aluminio maquinado Dynamic de 17", que refuerzan su aspecto deportivo. Además, es la única versión que puede configurarse con carrocería bitono, permitiendo una apariencia llamativa y personalizada.

Diseño interior: El interior mantiene la renovación presente en toda la gama, incorporando molduras decorativas rediseñadas y salidas de aire con iluminación que crean un ambiente moderno y de mayor calidad visual.

Tecnología y conectividad: incorpora una pantalla táctil a color de 9.2" para el sistema de infoentretenimiento, así como una cámara de estacionamiento trasera.

Seguridad: Entre los elementos destacados se encuentran los faros Full LED, que proporcionan una iluminación más eficiente para la conducción nocturna.

La cabina del Arona 2027 cuenta con gran espacio. Foto: Seat

¿Qué versión del Seat Arona 2027 es para ti?

Como podrás ver, la versión Style está orientada a quienes buscan un SUV urbano que combine diseño moderno, comodidad y tecnología para el uso diario, destacando por su equilibrio entre funcionalidad y equipamiento.

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Y la versión FR mantiene las mismas características principales del modelo, pero incorpora elementos exclusivos. Es ideal para los conductores que buscan comodidades extra y un diseño totalmente deportivo en un SUV.

Después de conocerlas, ¿cuál es tu favorita?

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