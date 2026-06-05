SEAT México actualizó la gama del Ibiza para 2027 y la principal novedad es el regreso del motor 1.5 litros turbo. La marca española vuelve a colocar una mecánica más potente dentro de la familia Ibiza, una configuración que había desaparecido del mercado mexicano y que ahora queda reservada para la versión FR.

Con esta actualización, el SEAT Ibiza FR 1.5 TSI 2027 se convierte nuevamente en la variante más potente disponible en la gama, con mejores cifras de desempeño que las versiones equipadas con los motores 1.6 litros atmosférico y 1.0 TSI.

Foto: Seat

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Motor turbo de para el Ibiza más potente

Bajo el cofre se encuentra un motor de cuatro cilindros turboalimentado de 1.5 litros capaz de desarrollar 150 hp y 250 Nm de torque, equivalentes a 184 lb-pie. La potencia se envía al eje delantero mediante una transmisión DSG de siete velocidades.

El Seat Ibiza acelera de 0 a 100 km/h en 8.1 segundos, alcanza una velocidad máxima de 216 km/h y registra un consumo combinado de hasta 19.8 km/l.

Otro detalle importante es que este propulsor incorpora el sistema ACT de desconexión de cilindros, una tecnología que permite operar con dos cilindros en determinadas condiciones para reducir consumo de combustible.

Foto: Seat

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Equipamiento enfocado en tecnología y confort

Además de la mecánica turbo, el SEAT Ibiza FR 1.5 TSI incorpora:

•⁠ ⁠Pantalla táctil de 9.2 pulgadas

•⁠ ⁠Cuadro de instrumentos digital

•⁠ ⁠Apple CarPlay y Android Auto mediante Full Link

•⁠ ⁠Cargador inalámbrico para smartphone

•⁠ ⁠Aire acondicionado Climatronic

•⁠ ⁠Acceso y encendido sin llave

•⁠ ⁠Faros Full LED

•⁠ ⁠Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

•⁠ ⁠Asientos deportivos tipo cubo

•⁠ ⁠Volante deportivo multifunción forrado en piel FR

Más allá de los cambios estéticos o de equipamiento, lo importante está en el regreso del motor turbo de 150 hp. En un segmento donde cada vez son menos los hatchbacks con enfoque dinámico, SEAT vuelve a ofrecer una alternativa para quienes buscan algo más de desempeño sin dar el salto a un compacto de mayor tamaño o precio.

El Seat Ibiza sorprendió al mundo con su rediseño frontal. Foto: Seat

El SEAT Ibiza FR 1.5 TSI 2027 mantiene el formato práctico de cinco puertas, pero ahora recupera una configuración mecánica que durante años fue una de las más atractivas dentro de la gama. Para quienes consideran insuficientes los motores atmosféricos tradicionales, esta variante vuelve a colocarse como la opción más interesante dentro del catálogo del Ibiza en México.

Precio del SEAT Ibiza FR 1.5 TSI 2027 en México

El precio oficial del SEAT Ibiza FR 1.5 TSI DSG 2027 en México es de $450,900 pesos, posicionándose como la versión tope de gama del modelo.

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