La Secretaría de Turismo del Gobierno de México continúa impulsando la modernización de los servicios para los viajeros con una nueva alianza estratégica entre la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes y la empresa de telepeaje Pase, con el objetivo de facilitar el acceso a asistencia, orientación y atención carretera a través de herramientas digitales.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que esta colaboración forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de México para fortalecer los servicios turísticos y acercarlos a un mayor número de personas, especialmente ante el incremento de la movilidad por carretera.

Durante la presentación de la iniciativa, la directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Díaz Guevara, señaló que la tecnología juega un papel clave para mejorar la experiencia de viaje.

Los dispositivos Tag piden un saldo mínimo del total de la carretera o tramo para garantizar la circulación. Foto: Capufe.

“Esta alianza con Pase representa una oportunidad para acercar nuestros servicios a más personas mediante herramientas digitales que faciliten el acceso a la asistencia y orientación durante sus trayectos. Hoy más que nunca, la experiencia de viaje requiere soluciones accesibles y oportunas”, expresó.

Lee también Nissan y la Liga BBVA premian al mejor Equipo de la Temporada 2025-2026

Presencia carretera

Gracias a este acuerdo, las personas usuarias de la aplicación móvil de Pase podrán acceder de manera directa a los servicios que ofrece Ángeles Verdes, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente durante sus recorridos por las carreteras del país, especialmente hacia los destinos turísticos más socorridos, con presencia en 233 carreteras y con más de 221 mil servicios ejecutados en 2025.

Con más de seis décadas de historia, Ángeles Verdes se ha consolidado como uno de los programas de apoyo al turismo carretero más importantes de México, ofreciendo asistencia mecánica básica, orientación turística y auxilio vial tanto a viajeros nacionales como extranjeros.

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Sandra Díaz añadió que la incorporación de nuevas tecnologías fortalece la seguridad, la confianza y la calidad de los desplazamientos, al tiempo que mejora la atención para quienes eligen descubrir México por carretera.

Lee también Guardia Nacional ya puede arrestarte y multarte en carreteras

Nuevas soluciones

Por su parte, el director general de Pase, Alexis Reséndiz, afirmó que la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada permite desarrollar soluciones innovadoras que responden a las necesidades actuales de movilidad y turismo.

“La suma de esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada permite impulsar herramientas que mejoran la experiencia de viaje y brindan mayor tranquilidad a quienes transitan por las carreteras del país, especialmente ante el incremento de desplazamientos que se prevé en los próximos años”, comentó.

"Tu Tag PASE" es la app oficial para hacer la recarga de este dispositivo. Foto: PASE

Con esta alianza, la Secretaría de Turismo, a través de Ángeles Verdes, y Pase refrendan su compromiso de impulsar una movilidad más eficiente, conectada y centrada en las personas, fortaleciendo la atención turística y ofreciendo una mejor experiencia a quienes recorren los destinos de México por carretera.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters