La Liga BBVA y Nissan reconocieron a Cruz Azul como el Equipo de la Temporada 2025-2026, un galardón que distingue al club con el mejor desempeño acumulado entre los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026. Como parte del reconocimiento, "La Máquina" recibió un premio de un millón de dólares y obtuvo su clasificación directa a la próxima edición de la Concacaf Champions Cup.

La ceremonia se llevó a cabo en la Explanada de la Casa del Futbol de la Federación Mexicana de Futbol y contó con la presencia de Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Rodrigo Centeno, CEO de Nissan; Víctor Manuel Velázquez, presidente de Cruz Azul; Iván Alonso, director deportivo; y Joel Huiqui, integrante del cuerpo técnico del actual campeón del futbol mexicano.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

Durante el evento, Mikel Arriola destacó la consistencia mostrada por el conjunto celeste a lo largo de toda la campaña.

“Hoy premiamos la constancia, la disciplina y el desempeño deportivo a lo largo del año futbolístico. Estamos aquí nuevamente para distinguir a Cruz Azul, que se convierte en el primer equipo en obtener por segundo año consecutivo este reconocimiento”, señaló.

Con este logro, Cruz Azul hace historia al convertirse en el primer club en ganar el premio al Equipo de la Temporada en dos años consecutivos, consolidando un ciclo de éxito respaldado por resultados deportivos y estabilidad institucional.

Por su parte, Rodrigo Centeno, CEO de Nissan, comparó el rendimiento del equipo con la filosofía de mejora continua que caracteriza a la compañía automotriz.

“Celebramos con ustedes un camino recorrido que llegó a una recompensa máxima con el campeonato”, expresó durante la entrega.

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Una temporada de números sobresalientes

El reconocimiento se sustenta en una campaña excepcional. El Cruz Azul acumuló 68 puntos entre ambos torneos, producto de 35 unidades en el Apertura 2025 y 33 en el Clausura 2026.

Además, registró 19 victorias en 34 encuentros, fue el equipo con menos derrotas del año futbolístico y destacó por su solidez defensiva al recibir únicamente 28 goles.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

En ataque, los celestes también brillaron al marcar 63 anotaciones, ubicándose entre las ofensivas más productivas del campeonato y reflejando un equilibrio que los convirtió en el conjunto más constante de la temporada.

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Clausura 2026 y una campaña para el recuerdo

El premio llega después de que Cruz Azul conquistara el título del Clausura 2026, reafirmando su protagonismo en el futbol mexicano y cerrando una de las campañas más exitosas de su historia reciente.

Víctor Manuel Velázquez, presidente del club, destacó que este reconocimiento es resultado del trabajo realizado dentro y fuera de la cancha durante los últimos años.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

La Liga BBVA subrayó que este galardón no sólo reconoce los resultados obtenidos en el terreno de juego, sino también el compromiso de las instituciones que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento del futbol mexicano.

Con el premio económico, el boleto internacional y el campeonato de liga en sus vitrinas, el Cruz Azul cierra una temporada memorable y reafirma su posición como uno de los clubes más dominantes del futbol mexicano en la actualidad.

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