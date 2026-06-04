El Mundial 2026 representa un reto para la movilidad en la Ciudad de México, sobre todo en la zona sur. Este evento deportivo reunirá a millones de aficionados, por lo que se espera gran afluencia de vehículos para desplazarse al estadio y a destinos turísticos cercanos.

Por esa razón, las autoridades capitalinas implementaran diversas medidas y operativos con el objetivo de garantizar la seguridad de todos. Y no hay de otra: debes tener presente el Reglamento de Tránsito, o de lo contrario podrías llevarte una multa.

¿Por qué motivos te podrían multar durante el Mundial 2026?

Al tratarse de un evento masivo, la CDMX sumará 170 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y la Policía Auxiliar, quienes estarán facultados para levantar infracciones y reforzar la vigilancia en las 13 alcaldías. Dicha medida busca mejorar la circulación y el orden vial durante la Copa del Mundo.

Los alrededores del Estado de la CDMX serán únicamente de paso peatonal. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

¡Así que no pierdas la paciencia tras el volante! Estos son los lineamientos que comúnmente infringen los conductores, pero que debes tener en mente para evitar una infracción en la justa mundialista:

Conducir a exceso de velocidad: los automovilistas deben respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial. No hacerlo, amerita una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que va de $1,173.10 a $2,346.20, además de 3 puntos a la licencia de conducir.

Utilizar el cinturón de seguridad: Todos los pasajeros deben usar correctamente el cinturón de seguridad, incluyendo al conductor. No hacerlo, podría ameritar una multa de 5, 7 o 10 veces la UMA, lo que va de $586.55 a $1,173.10, además de un punto a la licencia para conducir

Utilizar el celular al conducir: los conductores no deben utilizar celular u otro dispositivo de comunicación mientras el vehículo está en movimiento. De lo contrario, podrían recibir una multa de 30, 32 o 35 veces la UMA, lo que va de $3,519.30 a $4,105.85, además de tres puntos a la licencia de conducir y un punto a la matrícula vehicular.

Estacionarse en lugares prohibidos: Se prohíbe estacionar cualquier vehículo sobre vías y cruces peatonales, así como vías para ciclistas y exclusivas. No respetarlo, podría ameritar una multa de 10, 15 o 20 veces la UMA, lo que va de $1,173.10 a $2,346.20, además de tres puntos a la licencia de conducir.

Conducir bajo los efectos del alcohol: Queda prohibido conducir cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 g por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 mg por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. Cometer esta falta se sanciona con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, seis puntos de penalización a la licencia de conducir y el auto será remitido al depósito.

Circular en carriles exclusivos: los vehículos no deben circular sobre carriles exclusivos para el transporte público, ya sea en el sentido de la vía o a contraflujo. Incumplir esto podría ameritar una multa de 40, 50 o 60 veces la UMA, lo que va de $4,692.40 a $7,038.60, más seis puntos a la licencia de conducir.

Estos puntos son básicos en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, pero también son de los más comunes y por eso mismo tienen que ser respetados para que no te saquen "tarjeta roja" esta temporada.

Durante el Mundial 2026 se reforzará la seguridad vial. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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¿Qué otra medida de seguridad vial habrá en la CDMX durante el Mundial 2026?

A la par, las autoridades capitalinas aplicarán el operativo “Última Milla” que restringirá la circulación de vehículos particulares alrededor del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), haciendo el acceso peatona a la zona.

Sin embagro, es importante mencionar que ese acceso no será para todo público, sino para residentes, personal del estadio, unidades de emergencia, transporte público autorizado y para quienes cuenten con boletos de los partidos.

¿Cómo movilizarte por la CDMX durante el Mundial 2026?

Si vas a ir a los partidos de la Selección Mexicana y no quieres movilizarte en auto, estas son las alternativas de transporte que podrás usar para llegar al estadio o a cualquier punto de tu interés:

Metro: el Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con 12 líneas que te llevan prácticamente a cualquier zona de la capital. La tarifa actual es de $5 por viaje y se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Metrobús: este es otro medio de transporte efectivo y con sus 7 líneas puedes recorrer puntos como Paseo de la Reforma o desplazarte desde Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El precio por viaje es de $6.

Ecobicis: finalmente, el sistema de bicicletas puede ayudarte a llegar a tu destino y evitar el tráfico de la capital, además de que cuida el medio ambiente. Para la renta, hay planes desde 1 día por $134 o planes anuales de $984.

El Mundial 2026 será un evento deportivo histórico para México, por lo que saber cómo movilizarte en auto o en trasporte público es clave para vivir la experiencia al máximo.

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