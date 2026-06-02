Las multas son sanciones que se aplican a los conductores que infringen el Reglamento de Tránsito, ello con el objetivo de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes.

Aunque en el Estado de México la mayoría de veces las impone un oficial autorizado en presencia del infractor, no siempre los automovilistas son consientes de que tienen una y deben pagarla.

La buena noticia es que esta entidad cuenta con un portal para revisar los adeudos y realizar el pago. Hoy en Autopistas te decimos cómo consultar el dato paso a paso.

Si pagas una multa dentro de 15 días hábiles, tienes derecho a un descuento. Foto: Secretaría de Seguridad del Estado de México

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¿Dónde consultar las multas de tránsito del Edomex?

De acuerdo con el Portal Ciudadano del Edomex, los principales motivos de multas e infracciones en 2025 fueron:

Invadir o circular en los carriles exclusivos del Mexibus: 102,998 reportes.

Conducir a exceso de velocidad: 9,489 reportes.

Conducir sin cinturón de seguridad: 856 reportes.

Conducir sin holograma de verificación: 755 reportes.

Estacionarse en lugares prohibidos y en doble fila: 574 reportes.

Si quieres consultar el estado de tus multas de tránsito, el primer paso es ingresar al portal de Infracciones de Tránsito del Edomex https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito. Después, realiza lo siguiente:

Pulsa “Consultar Información”.

Selecciona el tipo de documento con el que quieres validar la información de tu vehículo: “placa”, “permiso” o “número de serie”.

Escribe el número del documento.

Da clic para verificar que eres un humano.

Consulta los detalles de la multa.

Recuerda que en esta entidad, la policía de tránsito está integrada por mujeres, quienes se distinguen por portar camisa blanca con franjas naranjas y pantalón azul marino. Sólo ellas tiene la facultad de infraccionar.

Las multas tienen el objetivo de garantizar la seguridad vial. Foto: Luis García Soto/ EL UNIVERSAL

¿Dónde pagar las multas de tránsito en el Estado de México?

En línea

En Edomex, es posible pagar las multas de tránsito al instante -con tarjetas bancarias- a través de los dispositivos que portan las agentes viales.

Otra opción es directamente en el Portal Ciudadano. Si te interesa hacer tu pago en línea, estos son los pasos:

Entra al portal del Sistema Digital de Infracciones https://sistemas2.edomex.gob.mx/ventanilla/login.action

Accede con tu Clave Única de Trámites y Servicios (CUTS) o crea una si no la tienes.

Ve a "Pago de multas de tránsito".

Ingresa los datos de tu vehículo: placa, licencia y NIV.

Selecciona la multa pendiente y genera el formato de pago (línea de captura).

Paga en el mismo sitio con tarjeta de crédito o débito.

O si lo prefieres, imprime la línea de captura para pagar en un banco o tienda autorizada.

De manera presencial

Y para hacer el pago de manera presencial, acude a uno de los Módulos de Infracción Transparente, donde también puedes verificar si tu vehículo cuenta con una infracción, imprimir el formato de pago y recibir asesoría.

A continuación, te presentamos sus ubicaciones:

Toluca: Calle Urawa Núm. 100, puerta A-1 Col. Izcalli IPIEM, C.P. 50150.

Valle de Bravo: Boulevard Juan Herrera y Piña Núm. 101, Col. El Calvario, C.P. 51200.

Atlacomulco: Av. Ing. Luís Galindo Ruíz Núm. 312, Edif. B puerta B-102 Col. Isidro Fabela, C.P. 50454.

Cuautitlán Izcalli: Av. Primero de Mayo sin núm. Col. Centro Urbano, C.P. 54700.

Naucalpan: Paseo de los Mexicas Núm. 63, Col. Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150

Nezahualcóyotl: Av. Sor Juana Inés de la Cruz Núm. 100, Col. Metropolitana Segunda Sec., C.P. 57740.

¿Cómo reducir el monto de una multa en Edomex?

¡Por intención! Si te sancionaron por infringir el Reglamento de Tránsito del Edomex, puedes recibir un 50% de descuento al pagar la multa dentro de los siguientes 15 días hábiles.

Y en caso de no pagar, podrías quedar inhabilitado para trámites como:

Verificación vehicular.

Renovación o reexpedición de tu licencia.

Actualización de datos.

Baja o cambio del propietario del vehículo.

Cumplir con las normas detrás del volante no sólo te evita multas, sino que también mejora la seguridad vial para el resto de automovilistas, motociclistas, ciclistas y hasta peatones.

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