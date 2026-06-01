El primer semestre de la verificación vehicular en la Ciudad de México y del Estado de México está por terminar. Y en julio de 2026, es momento de realizar el proceso para ponerse al corriente y evitar multas.

Hoy en Autopistas te compartimos el calendario para que agendes tu cita y cumplas con este trámite que además es obligatorio para circular.

¿Qué autos deben hacer la verificación en junio 2026?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la verificación es obligatoria para todos los automóviles de combustión interna.

Únicamente quedan exentos tractores agrícolas, de maquinaria industrial, motocicletas, autos eléctricos e híbridos categorías I y II, así como los vehículos con matrícula de antigüedad y cuyo peso sea menor a 400 kilogramos.

El pago de la verificación vehicular se hace en el verificentro. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Específicamente, este mes le corresponde hacer la verificación a los autos con engomado azul y terminación de placa 9 o 0, teniendo como fecha límite el 30 de junio en Edomex.

Mientras que en la CDMX, la fecha límite es la misma, pero se ofrecen 15 días adicionales si:

El auto fue rechazado en la verificación durante los últimos 7 días del período asignado.

Si el auto estuvo involucrado en un incidente para solicitar una prórroga sin tener que pagar la multa extemporánea.

¿Cómo hacer la verificación vehicular?

Si a tu coche le toca este mes, el primer paso es obtener una cita vía electrónica. Si vives en la CDMX, agéndala en el sitio https://citasverificentros.cdmx.gob.mx/. Mientras que en el Edomex, el portal es el siguiente https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/.

El día de tu cita, acude con 15 minutos de anticipación y presenta los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación vigente

Comprobante de última verificación

Comprobante de pago

Y si tu vehículo es nuevo, copia de la factura

Recuerda que para tener derecho a la verificación, debes estar al corriente con tus pagos y no tener adeudos de multas, refrendos, etcétera.

Calendario del primer semestre de la verificación vehicular. Foto: Gobierno del Estado de México

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular?

Finalmente, toma en cuenta que en la CDMX este proceso tiene un costo de $765, y en el Edomex los costos son:

Holograma 00: $1,196.56

Holograma 0: $588.32

Hologramas 1 y 2: $469.24

En caso de no cumplir con la verificación vehicular, podrías recibir una multa extemporánea con un valor aproximado de $2,500. Y de igual manera te expones a restricciones de circulación o que tu auto sea remitido al depósito.

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