El proceso para obtener la licencia de conducir puede parecer complicado; sin embargo, lo que muchas personas no saben es que en el Estado de México existen unidades móviles que permiten agilizar el trámite.

Si quieres obtener tu documento por primera vez o deseas reponerlo, en Autopistas te decimos dónde se encuentran y cuáles son sus horarios.

Ubicaciones y fechas de las unidades móviles del Edomex

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Edomex, el horario de recepción de documentos en las unidades móviles es de 9:00 a 17:30 horas; mientras que el servicio para tramitar la licencia de conducir está disponible hasta las 18:00 horas de lunes a viernes.

Este sábado 30 de mayo, estas serán las direcciones en las que puedes encontrarlas:

Ixtapan del Oro Calle Libertad, Mz. 002, Col. Centro, C.P. 51070, Ixtapan del Oro, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Almoloya de Juárez Calle José María Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Ecatzingo Calle 5 de febrero Mz. 010, Col. Santa Catarina, C.P. 56990, Ecatzingo de Hidalgo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

De momento, la SEMOV no ha publicado la agenda de operación para junio; no obstante, esta información se da a conocer directamente en su portal https://smovilidad.edomex.gob.mx/agenda_unidades

Si te urge el documento, recuerda que en el Edomex también hay módulos fijos en municipios como Atizapán, Chalco, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

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¿Qué documentos necesitas llevar a las unidades móviles?

Para tramitar tu licencia de conducir por primera vez, sin filas y en poco tiempo, necesitas presentar estos documentos en la unidad móvil a la que vayas:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP, actualizada y certificada por RENAPO.

Identificación vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio original no mayor a 3 meses.

Presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Guía disponible en https://smovilidad.edomex.gob.mx/guia_examen

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Este trámite es gratuito y se obtiene en https://rnoa.dif.gob.mx/.

Comprobante de pago de derechos o bien, realizar el pago con tarjeta de débito o crédito conforme las instrucciones de las unidades móviles.

Por otra parte, para la renovación debes presentar tu licencia de conducir anterior, CURP, identificación oficial, el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y el comprobante de pago.

Y finalmente, si necesitas un duplicado tienes que presentar la CURP, identificación, el comprobante de pago y el acta de robo o extravío del documento anterior, misma que puedes obtener en https://constancia.fiscaliaedomex.gob.mx/denuncias/denunciainternet

Licencia de conducir del Edomex. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir del Edomex?

Este 2026, las licencias de conducir tipo “A” (automovilista) y “C” (motocicleta) tienen un costo de $777 con vigencia de 1 año, $1,044 por 2 años $1,390 por 3 años y $1,848 por 4 años.

Mientras que el permiso tipo “E” (choferes de servicio particular) cuesta $1,017 por 1 año, $1,357 por 2 años, $1,809 por 3 años y $2,410 por 4 años.

Por último, el costo del permiso provisional de práctica “a” (menores de 15 años) es de $3,694 por 1 año; y el permiso provisional de práctica tipo “b” (personas de entre 16 y 17 años) es de $777 por 1 año y $1,040 por 2 años.

Recuerda que portar la licencia de conducir es clave para evitar multas, así que asegúrate de llevarla contigo en cualquier trayecto que hagas.

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