La licencia de conducir es un documento indispensable para todos los conductores de autos y motos, pues les autoriza transitar por la vía pública de manera legal, ya sea en un vehículo del servicio particular o público.

Pero lo que pocos saben es que no necesitan hacer largas filas para obtenerla, sino que en el Estado de México hay unidades móviles donde se puede agilizar el proceso.

Pero para realizar el trámite sin complicaciones ni retrasos, es importante presentarse con todos los documentos y en Autopistas te decimos cuáles son.

Estas unidades móviles operan en diferentes municipios y fechas en el Estado de México. Foto: X @SEMOV_Edomex

¿Dónde están las unidades móviles del Edomex para sacar la licencia?

Bajo esta modalidad, el primer paso para obtener tu licencia de conducir es ubicar las unidades móviles cercanas a tu domicilio. Actualmente, el directorio por municipio es:

Para el servicio particular

Unidad de Cuautitlán Izcalli ubicada en Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de Outlets Punta Norte). Unidad de Ixtlahuaca ubicada en Av. José María Morelos, Mz. 022, C.P. 50780, Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México (frente Casa de Cultura Quim. José Donaciano Morales). Unidad de Tultitlán ubicada en Calle Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, C.P. 54900, Tultitlán, Estado de México (frente a palacio municipal). Unidad de San Mateo Atenco ubicada Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel, C.P. 52104, San Mateo Atenco, Estado de México (frente al palacio municipal). Unidad de Zinacantepec ubicada en Calle Jardín Constitución 101, Col. Centro, C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec, Estado de México (frente al palacio Municipal). Unidad de Isidro Fabela ubicada en Av. Constitución 1, Col. Laureles, C.P. 54480, Isidro Fabela, Estado de México (explanada municipal).

Las unidades móviles operan de lunes a viernes; pero ojo porque el horario de recepción de documentos es de 9:00 a 17:30 horas, mientras que el servicio es hasta las 18:00 horas. Y los sábados ofrecen atención de 09:00 a 12:30 horas.

¿Qué documentos llevar a las unidades móviles del Edomex para sacar la licencia?

Primera expedición

Si quieres tramitar por primera vez tu licencia de conducir tipo “A” (para autos), presta atención porque los documentos que debes presentar son:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Clave Única de Registro de Población (CURP), actualizada y certificada por RENAPO.

Identificación vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses.

Presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Guía disponible en https://smovilidad.edomex.gob.mx/guia_examen).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Este trámite es gratuito y se obtiene en https://rnoa.dif.gob.mx/.

Comprobante de pago de derechos o bien realizar el pago con tarjeta de débito o crédito conforme las instrucciones móvil.

Renovación

Para el caso de la renovación, debes presentar tu licencia de conducir anterior del Edomex, CURP, identificación oficial, el certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y el comprobante de pago.

Reposición

Por otro lado, si necesitas tu duplicado debes llevar la CURP, identificación, el comprobante de pago y acta de robo o extravío del anterior documento, misma que se puede solicitar en https://constancia.fiscaliaedomex.gob.mx/denuncias/denunciainternet.

La licencia de conducir es un documento personal e intransferible. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cómo se hace el pago de la licencia en las unidades móviles?

Sí o sí debes generar tu formato universal de pago en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Edomex, en este enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/.

Recuerda que puedes pagar en línea, en bancos y tiendas autorizadas; sin embargo, considera que puede verse reflejado de 24 a 72 horas posteriores. Tu comprobante lo deberás llevar a la unidad móvil.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex?

Y lo último que debes saber es que, este 2026, la licencia de conducir tipo “A” (autos) tiene un costo es de $777 con vigencia de 1 año, $1,044 por 2 años $1,390 por 3 años y $1,848 por 4 años.

Y el costo del permiso provisional de práctica “a” para menores de 15 años es de $3,694 con vigencia de 1 años; mientras que el permiso provisional de práctica tipo “b” para personas de entre 16 y 17 años es de $777 por 1 año y $1,040 por 2 años.

Tramitar la licencia de conducir no solo te certifica para manejar un auto, sino que también es un documento de identidad para otros trámites vehiculares. En caso de no tenerla, las autoridades de tránsito pueden sancionarte.

