El tráfico es uno de los principales problemas que viven día tras día los conductores de autos en las grandes ciudades, pues no solo genera pérdidas significativas de tiempo, también provoca riesgos para la salud por la contaminación del aire.

Por ello, la empresa TomTom se encargó de investigar cuál es la ciudad con mayor índice de tráfico en todo el mundo. Gracias a diversos análisis consiguieron la respuesta, si quieres conocerla, en Autopistas te contamos.

El tráfico impacta directamente al medio ambiente. Foto: Freepik

Leer también Verificación vehicular 2026 en CDMX: costos, fechas y cambios

¿Cuál es la ciudad con mayor índice de tráfico?

De acuerdo con el Ranking 2025, cuya información se basa en datos de viajes a nivel mundial que abarcan más de 3.65 billones de kilómetros, la CDMX es la metrópoli con mayor índice de tráfico a nivel mundial. Estos son los resultados.

Nivel medio de congestión: 75.9%.

Distancia media recorrida en 15 min: 4.4 km, tan solo 0.1 km menos que en 2024.

Tiempo medio de viaje para un recorrido de 10 km: 34 minutos 29 segundos.

Velocidad media: 17.4 km/h.

Velocidad media durante las horas punta: 13.5 km/h.

Tiempo perdido durante las horas pico del año: 184 horas, lo que equivale a 7 días y 16 horas.

Relación de viajes por carretera: 21.2%.

Velocidad media en autopistas: 31.7 km/h.

Los días con mayor tráfico entre las 3 pm y las 7 pm eran los viernes, alcanzando hasta un 134% de congestión y 49 minutos y 10 segundos en tiempo de viaje, si se recorría una distancia de 10 km.

Cabe destacar que el peor día para viajar en 2025 en la CDMX fue el miércoles 28 de mayo, pues hubo un nivel medio de congestión de 117%.

De igual forma hubo un nivel de congestión a las 3 pm de 167%, por último, la distancia recorrida en 15 minutos a las 3 pm fue de 2.6 km.

Aunque el tráfico representa un desafío diario para millones de mexicanos, también es una oportunidad para la CDMX de mejorar la movilidad urbana y los servicios de transporte público.

El tráfico en la CDMX provoca muchos contratiempos para sus habitantes. Foto: Axel Sánchez/EL UNIVERSAL

¿Qué otras ciudades quedaron en el top 10?

Dentro del ranking publicado por la empresa TomTom, se recopilaron datos de forma anónima de niveles de tráfico, tiempos de viaje y velocidades de más de 400 ciudades.

Además de la CDMX, estas destacan por ser las más congestionadas.

Bengaluru, India.

Dublin, Irlanda.

Lodz, Polonia.

Pune, India.

Lublin, Polonia.

Bogotá, Colombia.

Arequipa, Perú.

Lima, Perú.

Bangkok, Tailandia.

El ranking del índice de tráfico es muy importante, ya que permite apoyar a la planeación urbana, mejorar la logística de la movilidad en las ciudades, analizar el impacto ambiental y mejorar la infraestructura del transporte público.

Leer también Lamborghini Temerario llega a México: el futuro de los superdeportivos híbridos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters